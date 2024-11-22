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新北勞工局、北市社會局、衛福部…公務機關霸凌連環爆

台灣新聞組／台北22日電
勞動部之後，官員「職場霸凌」接連被爆。立委點名衛福部某司長，被以匿名粉專的文章，質疑也有霸凌行為。(記者黃義書／攝影)
勞動部之後，官員「職場霸凌」接連被爆。立委點名衛福部某司長，被以匿名粉專的文章，質疑也有霸凌行為。(記者黃義書／攝影)

勞動部勞發署北分署霸凌風暴未歇，新北市勞工局又接獲陳情，臨時人員也遭霸凌，昨前往勞檢。勞工局初步發現5項缺失，包括未辦理職場危害評估、危害預防訓練，更沒依自訂程序規定啟動霸凌調查，甚至初步發現委外資訊廠商疑有加班費不足情形等缺失，最高恐開罰台幣100萬元(約3萬750美元)罰鍰。勞動部表示，會虛心檢討，並盡速於限期內改善。

此外，北市社會局身障科昨爆出霸凌案，一名女性主管被女同事指控大聲咆哮、怒罵，有人在辦公室哭泣，甚至害怕上班，新人到職未滿3個月即離職，更有人自嘲上班如同「地獄」，單位卻不處理。市府著手調查、安排諮詢。其他員工表示，過去未聽說霸凌一事，也無其他人出面附和指控，「主管說話確實會比較大聲，是不是霸凌可能就見仁見智」。

衛福部的霸凌事件更是連環爆，繼疾管署某組長遭指霸凌部屬後，立委陳昭姿說，至少還有3名司長涉及霸凌，包括轉任健保署的心理健康司前司長、主秘暨社保司長劉玉娟，而據了解，另名司長為屬社政體系。劉玉娟昨回應，她沒有涉及霸凌，「我確定不是我」。

衛福部長邱泰源說，由次長呂建德成立部級調查小組釐清案情，對於已被檢舉或疑似職場霸凌案，將在一周內完成調查。疾管署長莊人祥說，該署某組長涉及霸凌案預計下周四完成調查報告，當天也會召開考績會討論。

國立海洋科技博物館館長陳素芬上月爆出疑似管理不當，採購程序等爭議，以及職場霸凌，遭指控長期用高分貝咆哮的方式交辦工作事項，當時陳素芬對外回應表示，是求好心切，將會自我檢討。教育部表示，上月已派員調查，現也成立調查小組，新增事證移交採購稽核小組持續調查中，結果預計下周發布。

勞工 健保 博物館

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