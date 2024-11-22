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公務員之死 游盈隆：處理遷延時日不如八掌溪和洪仲丘案

記者楊德宜／台北22日電
台灣民意基金會董事長游盈隆。(本報資料照片)
台灣民意基金會董事長游盈隆。(本報資料照片)

勞發署公務員之死案引爆民眾怒火，台灣民意基金會董事長游盈隆再在臉書發文表示，真相是什麼？社會很大程度上還被蒙在鼓裡。

游盈隆連續兩天在臉書發文批判勞動部處理公務員之死案，他表示，這是一件駭人聽聞的官場霸凌致死事件，更令人訝異的是民進黨政府勞動部花半個月時間處理，竟給人官官相護的感覺。他昨天再表示，站在人道立場上，人民想問的至少有兩點。

游盈隆說，第一，含寃含恨往生者至今只知姓吳，連名字都被刻意隱匿，「失去生命，外界卻連他名字都不知道，對不起往生者」。如果說這牽涉個資問題，當年洪仲丘事件發生時，並沒這個問題。第二，11月4日案發至昨天17天，照民間習俗已經過了頭七、二七、快三七了，沒有高層官員前往靈前致哀，太不尋常了。

此外，游盈隆表示，如果講行政效能與效率，這次事件的處理和八掌溪事件及洪仲丘事件，也大相逕庭。

游盈隆說，2000年7月22日，傍晚發生八掌溪事件，隔天一早時任行政院長唐飛親自主持檢討會議，釐清事件真相與相關人員責任，最後由時任副院長游錫堃請辭負起責任，扁政府快刀斬亂麻只花不到4天。2013年7月4日，洪仲丘案發生，軍方從頭到尾約25天處理，最後由國防部長高華柱同年7月29日請辭收場。

反觀勞動部調查基層公務員之死事件，游盈隆表示，嚴重遷延時日，真相迄今不明不白，責任歸屬不清不楚，繼續延宕下去，人民的怒火將一發不可收拾。

臉書 國防部 民進黨

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