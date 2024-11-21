我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭用「暴風影」飛彈轟俄 普亭有哪些手段能報復美英？

川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

台氣候變遷指標 全球倒數第8名 環部：評比方式有爭議

記者陳熙文、王惠英／綜合21日電
氣候變遷績效指標（CCPI）公布最新排名，台灣進步1名，但仍居全球末段班，其中，台灣在氣候政策方面退步最多，並被提及缺乏淘汰化石燃料的轉型計畫。圖為高雄林園石化工業區。（本報資料照片）
氣候變遷績效指標（CCPI）公布最新排名，台灣進步1名，但仍居全球末段班，其中，台灣在氣候政策方面退步最多，並被提及缺乏淘汰化石燃料的轉型計畫。圖為高雄林園石化工業區。（本報資料照片）

氣候變遷績效指標（CCPI）昨在第29屆氣候峰會（COP29）公布最新排名，台灣進步一名但仍居全球末段班，排名第60名。

指標顯示，台灣在氣候政策退步最多，從去年24名跌至今年39名，並提及台灣缺乏淘汰化石燃料轉型計畫。台灣環境部回應指，該評比方式有許多爭議，不接受這樣的排名結果。

由德國看守協會（Germanwatch）、新氣候研究所（NewClimate Institute）與氣候行動網絡（CAN）共同評比的氣候變遷績效指標，評比全球64個國家和地區，昨在COP29會場舉行記者會，公布最新一期指標。

根據2025績效指標，今年前3名「非常高績效」再度從缺，由丹麥再度蟬聯「高績效」榜首；G20國家中，僅英國和印度擠進高績效之列，而G20成員中包括南韓、俄國和沙烏地阿拉伯則敬陪末座，成末段班中的末段班。

同樣居末段班的台灣，去年滑落6名，跌至61名，今年回升1名，綜合排名第60名，但整體表現仍然吊車尾，也落後大陸的第55名。

氣候變遷績效指標主要根據4項目進行評比，包括溫室氣體排放（40％）、再生能源（20％）、能源使用（20％），以及氣候政策（20％）。

該指標評論台灣雖然在2022年宣布2050淨零碳排的目標，並且入法，但短期目標過低，僅要求2025年減碳10％，以及2030年減碳25％。指標並批評，台灣雖瞄準在2050年達到再生能源占比60％至70％，卻缺乏1個明確淘汰化石燃料的轉型計畫。

CCPI專家指出，台灣現階段光電發展，除非屬於國家保護濕地，否則無須進行環境衝擊評估；此外，也點出台灣乾淨能源發展在部分地區，與農業和漁業產生衝突。專家並說，台灣環境部目前正研擬修法，要求光電申請案有條件做環境衝擊報告。

環境部長彭啓明說，報告並非完全沒價值，但任何評比都要納入多元機制，環境部會檢討減碳成效，不會只去相信一個錯誤的評比，這份評比結果是不太能接受的。

減碳 氣候變遷 氣候峰會

上一則

「坐桶子」逃越南？陳啓昱或未出境 傳酒店小姐幫洗錢

下一則

勞部涉職場霸凌 藍：沒人是「菊」外人 大靠山不言自明

延伸閱讀

25國COP29承諾 不再新建未減排燃煤電廠

25國COP29承諾 不再新建未減排燃煤電廠
富士山為減碳、紓解遊客擁擠 日本政府擬用中國無軌電車接駁遊客

富士山為減碳、紓解遊客擁擠 日本政府擬用中國無軌電車接駁遊客
川普若退出 他國續減碳 氣候行動衝擊小

川普若退出 他國續減碳 氣候行動衝擊小
氣候峰會淪化石燃料大會？專家呼籲未來COP「禁止產油國主辦」

氣候峰會淪化石燃料大會？專家呼籲未來COP「禁止產油國主辦」

熱門新聞

中共政治局前委員、重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。（路透資料照）

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

2024-11-16 05:05
中共前重慶市委書記薄熙來(中)的兒子薄瓜瓜（右）將成為台灣女婿，外界高度關注，左為薄瓜瓜母親谷開來。（新浪微博）

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

2024-11-14 23:51
薄瓜瓜與羅東許家千金婚筵傳選在新竹The One南園人文客棧舉辦。(記者巫鴻瑋／攝影)

薄瓜瓜未婚妻外型俏麗 前同事：她英文比中文好

2024-11-15 22:05
薄瓜瓜曾與中共元老陳雲孫女陳曉丹交往過。（取自微博）

薄瓜瓜當台女婿／舊愛也是紅三代 父薄熙來迄今關在秦城監獄

2024-11-16 01:22
薄瓜瓜與宜蘭許家第三代千金喜筵選定位於新竹的The One南園舉辦，屆時台灣各界政商大老都將現身南園同心樓。記者巫鴻瑋／攝影

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

2024-11-15 10:18
重慶前市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，外傳將成為宜蘭女婿。（路透資料照片）

薄瓜瓜將成宜蘭女婿 準岳父背景曝光 藍綠都祝福

2024-11-15 03:12

超人氣

更多 >
含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高

含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高
川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗

川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗
好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手
紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣

紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣
這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元

這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元