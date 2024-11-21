台氣候變遷指標 全球倒數第8名 環部：評比方式有爭議

氣候變遷績效指標（CCPI）公布最新排名，台灣進步1名，但仍居全球末段班，其中，台灣在氣候政策方面退步最多，並被提及缺乏淘汰化石燃料的轉型計畫。圖為高雄林園石化工業區。（本報資料照片）

氣候變遷 績效指標（CCPI）昨在第29屆氣候峰會 （COP29）公布最新排名，台灣進步一名但仍居全球末段班，排名第60名。

指標顯示，台灣在氣候政策退步最多，從去年24名跌至今年39名，並提及台灣缺乏淘汰化石燃料轉型計畫。台灣環境部回應指，該評比方式有許多爭議，不接受這樣的排名結果。

由德國看守協會（Germanwatch）、新氣候研究所（NewClimate Institute）與氣候行動網絡（CAN）共同評比的氣候變遷績效指標，評比全球64個國家和地區，昨在COP29會場舉行記者會，公布最新一期指標。

根據2025績效指標，今年前3名「非常高績效」再度從缺，由丹麥再度蟬聯「高績效」榜首；G20國家中，僅英國和印度擠進高績效之列，而G20成員中包括南韓、俄國和沙烏地阿拉伯則敬陪末座，成末段班中的末段班。

同樣居末段班的台灣，去年滑落6名，跌至61名，今年回升1名，綜合排名第60名，但整體表現仍然吊車尾，也落後大陸的第55名。

氣候變遷績效指標主要根據4項目進行評比，包括溫室氣體排放（40％）、再生能源（20％）、能源使用（20％），以及氣候政策（20％）。

該指標評論台灣雖然在2022年宣布2050淨零碳排的目標，並且入法，但短期目標過低，僅要求2025年減碳 10％，以及2030年減碳25％。指標並批評，台灣雖瞄準在2050年達到再生能源占比60％至70％，卻缺乏1個明確淘汰化石燃料的轉型計畫。

CCPI專家指出，台灣現階段光電發展，除非屬於國家保護濕地，否則無須進行環境衝擊評估；此外，也點出台灣乾淨能源發展在部分地區，與農業和漁業產生衝突。專家並說，台灣環境部目前正研擬修法，要求光電申請案有條件做環境衝擊報告。

環境部長彭啓明說，報告並非完全沒價值，但任何評比都要納入多元機制，環境部會檢討減碳成效，不會只去相信一個錯誤的評比，這份評比結果是不太能接受的。