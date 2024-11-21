新聞評論／連年超徵 中央非要全部獨吞才滿足？

立法院正討論「財政收支劃分法」修法。在野黨主張將更多資源分配給各縣市，使地方有能力實現在地的治理願景；民進黨 則寸步不讓，堅持將豐厚的資源全留在中央。事實上，從國家資源分配的合理性、運用效能和多元發展看，財劃法都到了非修不可的地步；否則，若任由中央繼續恣意掌控揮霍，國家資源將出現嚴重的偏歧和浪費。

精省後，1999年「財劃法」將中央與地方稅收分配由6比4，改為7成5比2成5，地方所能運用的資源大大縮水。此一「患寡又患不均」的問題，在直轄市由2都增為6都之後，顯得愈發嚴峻。為此，台灣年年都有修法的聲音，卻因政治對立及一黨獨大等因素而難以實現。

今年的政局，恰是改正這項財政收支不均問題的大好機會。其一，是民進黨失去了「一黨獨大」的地位，而在野的藍白兩黨都支持修法，以求符合公平分配原則。其二，民進黨在2022年的地方選舉只攻下5縣市執政權，其餘皆為在野黨或無黨籍取得。根據這樣的民意取向，重新調整中央與地方的財政收支分配，絕對符合廣大民眾的期待。

從資源分配的合理性看，民進黨政府近年四處揮霍及胡亂補助的作法，顯示國家公帑不斷被當成「政治武器」運用，已到了成癮的地步。例如，政府不斷地加碼發放各種名目的補貼，如農漁民生活補貼、休耕補貼、青年購屋補貼、育兒津貼等；目的除了討好特定族群，有時更是「撒幣消民怨」的封口手法。補貼其實是一種最怠惰的決策，花掉了公帑，卻未實際解決問題；俟人們來日回看，問題往往更嚴重。「少子化」是最明顯的例子，「國家一起養」、「政府陪孩子長大」等漂亮口號一堆，卻是越補貼生得越少。政府看似好忙，但其實什麼也沒做。

再看，當中央壟斷所有資源及分配權後，各種浪費、虛矯也接踵而至。以8年台幣8800億(約270.8億美元)的前瞻建設為例，表面上勾勒了一個國家共同的願景，但落在地方的項目，卻往往是七拼八湊的應景文章，變成「中央賞賜地方」的官樣建設。且看，高雄市的前瞻水資源建設，有1/3花在滯洪池；高雄大肆興建了25座滯洪池，近年淹水反而變得更嚴重，而下水道依舊懶得疏濬。同樣的，政府撒大錢去補貼綠電，但大把銀子卻進了不肖綠能 廠商口袋，這不嚴重嗎！

不僅如此，民進黨誇稱台灣經濟20年來最好，近4年更是年年稅收超徵，屢屢向全民發放現金以收買人心。以今年為例，將是連續第4年超徵，金額在台幣4000億元至5000億元之間(約123.1億至153.9億美元之間)。這些錢，為何不能分配給苦哈哈的地方，讓他們也能依地方不同需求「因地制宜」妥善運用，以造福鄉梓？讓地方有自主運用的空間，至少能避免被中央大頭大腦的思維箝制，老是做一些華而不實的建設。以花蓮發生震災為例，凡事都要仰賴中央伸援手；但中央又抱持濃厚政治成見，導致花蓮災後遲遲難以復原，這難道是後山居民的原罪？

民進黨執政這些年，對於藍綠縣市資源分配的「大小眼」，已到了令人髮指的地步，更因此造成藍綠縣市的發展及市容差異。這些點點滴滴，民眾都看在眼裡，不滿的心情反映在投票行為上，才會有近兩年藍綠版圖的驟然變化。對於這些警訊，賴清德 和卓榮泰必須虛心自省、謙卑回應，絕對不能再霸著偌大的國家資源，當成民進黨黨產般地自肥自沃，或任意向財團輸送利益。年年超徵台幣數千億，中央非要一口獨吞，吃相豈會好看！