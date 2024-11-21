桃機地勤事故增今年平均每月1件 交部要求檢討作業程序

桃機地勤作業引發的地安事件層出不窮，今年平均每月幾乎都有一件。圖為桃園航勤地勤在機場空側執行勤務。（記者季相儒／攝影）

桃機地勤作業引發的地安事件層出不窮，今年截至10月就有九件，幾乎平均每月都有一件，去年地勤作業影響班機延誤，也較疫情 前、2019年增加10.8%。交通部長陳世凱坦言，航班延誤影響的人數相當多，還是要再進步；交通部則說，已要求地勤公司分析事件發生原因，就作業程序檢討精進。

今年1月，桃機出現二起拖車頭違規停放、未依標示行駛，甚至有拖車撞擊堆高機導致貨物掉落；2月又發生地勤車輛、滾帶車、小拖車及飲水車逆向行駛等狀況，更有裝卸車因操作不當碰觸華膳車門。3月負責載運台灣虎航班機的接駁車，與載運入境班機的接駁車碰撞，油罐車未確實固定，造成車上文件散落在滑行道。

國民黨 立委魯明哲表示，根據去年審計部決算報告，桃機去年航班準點率僅75.71%，反觀鄰近的日本東京成田機場，準點率有78.98%，新加坡 樟宜機場78.47%、香港機場76%，以全年10萬架次來計算，相差1%，大概就有1000架次，努力空間還很大。

魯明哲也提到，進一步分析延誤因素，影響準點率的前四大因素為來機晚到、飛航管制、班機調度、地勤作業。其中地勤作業影響延誤較疫情前增加10.8%。

魯明哲表示，地勤安全對飛安也至關重要，2019年1至10月，地安事件有七件，今年同期則有九件，雖然數字差不多，但人為因素應該要避免。此外，今年凱米颱風造成行李延誤，有五航班延誤超過100分鐘，最長延誤更達162分鐘，桃勤公司的危機處理機制應改善。

桃勤公司總經理蕭國智表示，桃勤都是根據航空公司提供到離時間配合作業，近期已開會，多次強調安全至上，要求員工不管任何原因，一定要按照安全SOP執行，也有做一些安全管理系統、蒐集各種風險作為案例宣導。至於行李延誤部分，由於桃勤公司與外面派遣公司沒有合約，因此無法請派遣公司臨時調動。

交通部指出，已要求業者車輛裝備定期檢討與執行維護，並要求地勤公司分析事件發生原因，檢討作業流程。