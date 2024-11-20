失智症新藥大突破 首次可延緩病程 台灣目前自費一年需70萬

台灣65歲以上長者失智症盛行率7.99%，約36萬人失智。示意圖。（本報資料照片）

台灣衛福部統計，年逾65歲族群失智症盛行率7.99%，全台約36萬人失智，目前僅能症狀治療，首款失智症治療新藥日前通過食藥署審查，取得藥證，患者如自費用藥，每年需台幣70萬元(約2.1萬美元)。衛福部次長呂建德表示，此新藥為失智治療上的重大突破，將加速推動健保 給付。

衛福部長照司、台灣失智症協會昨舉行2024年度「失智症治照護政策綱領成果發表會」，健保數據顯示，全國不分年齡失智症總人口約36萬5000人，極輕度失智者6.2萬人（占17%），輕度失智者12萬4000人（占34%），兩者合計共18萬6000人。

「阿茲海默氏症不再是絕症」失智症協會理事長徐文俊說，在失智患者中，六成罹患阿茲海默症 ，過往失智症藥物以症狀治療為主，此新藥可延緩阿茲海默氏症病程，提高生活品質。

徐文俊表示，該藥物為單株抗體，主要針對阿茲海默氏症引起的輕度認知障礙、輕度失智症患者，採用靜脈注射，每兩周打一次，可消除大腦內的類澱粉沉積物質，是20年來唯一專門針對失智症的新藥。臨床研究發現，失智患者接受18個月的治療，可延緩退化5至7個月。不過，該款藥物才剛取得藥證，健保仍未給付，自費一年約需台幣70萬元。

衛福部次長呂建德表示，失智症新藥是很大的突破，將與健保署推動相關藥物的給付。徐文俊指出，食藥署核准失智症新藥，預估未來幾個月健保署將邀集相關專家討論適用對象，

根據國外臨床報告，失智患者於用藥之前，必須接受腦脊髓液、正子攝影等檢查，了解大腦類澱粉蛋白沉積情形，並評估症狀。另需基因檢測 ，若帶有同型合子第4型ApoE基因，容易出現水腫、出血等嚴重副作用，不得使用。

徐文俊提醒，民眾如果自覺短期記憶喪失，想不起剛剛發生的事情，或常忘了重要會議開會時間，無法做出重大決策等，就應至神經內科門診，接受檢查。此外，民眾應對失智症有著正確認知，不要汙名化，以免影響疑似患者就醫意願。

在失智照護上，衛福部統計，截至今年6月台灣失智症確診比率達67.23%，超過23.3萬名失智家庭照顧者獲得支持。社區整體照顧服務體系（ABC）共建置1萬4000處、117處失智共同照護中心，541處失智社區服務據點。

呂建德表示，失智症防治照護政策綱領曁行動方案將自2.0邁入3.0，預計明年上路，共有三大重點，首先，為失智症防治照護將結合居家、社區、機構及社福醫療，建立一體化服務；第二，維持失智者日常生活獨立、延緩失能；第三，加強失智友善照顧據點服務能量，並規畫安寧療護和居家照護。