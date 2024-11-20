我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀新書揭密 和黃仁勳披薩晚餐解決40奈米爭議

準備核戰？俄羅斯開始量產可抗核爆的移動式避難所

失智症新藥大突破 首次可延緩病程 台灣目前自費一年需70萬

記者沈能元／台北20日電
台灣65歲以上長者失智症盛行率7.99%，約36萬人失智。示意圖。（本報資料照片）
台灣65歲以上長者失智症盛行率7.99%，約36萬人失智。示意圖。（本報資料照片）

台灣衛福部統計，年逾65歲族群失智症盛行率7.99%，全台約36萬人失智，目前僅能症狀治療，首款失智症治療新藥日前通過食藥署審查，取得藥證，患者如自費用藥，每年需台幣70萬元(約2.1萬美元)。衛福部次長呂建德表示，此新藥為失智治療上的重大突破，將加速推動健保給付。

衛福部長照司、台灣失智症協會昨舉行2024年度「失智症治照護政策綱領成果發表會」，健保數據顯示，全國不分年齡失智症總人口約36萬5000人，極輕度失智者6.2萬人（占17%），輕度失智者12萬4000人（占34%），兩者合計共18萬6000人。

「阿茲海默氏症不再是絕症」失智症協會理事長徐文俊說，在失智患者中，六成罹患阿茲海默症，過往失智症藥物以症狀治療為主，此新藥可延緩阿茲海默氏症病程，提高生活品質。

徐文俊表示，該藥物為單株抗體，主要針對阿茲海默氏症引起的輕度認知障礙、輕度失智症患者，採用靜脈注射，每兩周打一次，可消除大腦內的類澱粉沉積物質，是20年來唯一專門針對失智症的新藥。臨床研究發現，失智患者接受18個月的治療，可延緩退化5至7個月。不過，該款藥物才剛取得藥證，健保仍未給付，自費一年約需台幣70萬元。

衛福部次長呂建德表示，失智症新藥是很大的突破，將與健保署推動相關藥物的給付。徐文俊指出，食藥署核准失智症新藥，預估未來幾個月健保署將邀集相關專家討論適用對象，

根據國外臨床報告，失智患者於用藥之前，必須接受腦脊髓液、正子攝影等檢查，了解大腦類澱粉蛋白沉積情形，並評估症狀。另需基因檢測，若帶有同型合子第4型ApoE基因，容易出現水腫、出血等嚴重副作用，不得使用。

徐文俊提醒，民眾如果自覺短期記憶喪失，想不起剛剛發生的事情，或常忘了重要會議開會時間，無法做出重大決策等，就應至神經內科門診，接受檢查。此外，民眾應對失智症有著正確認知，不要汙名化，以免影響疑似患者就醫意願。

在失智照護上，衛福部統計，截至今年6月台灣失智症確診比率達67.23%，超過23.3萬名失智家庭照顧者獲得支持。社區整體照顧服務體系（ABC）共建置1萬4000處、117處失智共同照護中心，541處失智社區服務據點。

呂建德表示，失智症防治照護政策綱領曁行動方案將自2.0邁入3.0，預計明年上路，共有三大重點，首先，為失智症防治照護將結合居家、社區、機構及社福醫療，建立一體化服務；第二，維持失智者日常生活獨立、延緩失能；第三，加強失智友善照顧據點服務能量，並規畫安寧療護和居家照護。

健保 檢測 阿茲海默症

上一則

新聞評論／勿問習近平說什麼 要問賴清德做什麼

下一則

前分署長謝宜容半夜傳LINE要秒回 近2年81人離退

延伸閱讀

不要輕忽：失眠+「這原因」 失智風險較常人高3倍

不要輕忽：失眠+「這原因」 失智風險較常人高3倍
吃綠色蔬菜、做有氧運動…專家4招教你遠離失智症

吃綠色蔬菜、做有氧運動…專家4招教你遠離失智症
「平均3秒就1人」失智症及早治療 可延緩退化5-8年

「平均3秒就1人」失智症及早治療 可延緩退化5-8年
健忘、失智症怎麼分? 21日到布碌崙聽中文講座

健忘、失智症怎麼分? 21日到布碌崙聽中文講座

熱門新聞

中共政治局前委員、重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。（路透資料照）

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

2024-11-16 05:05
中共前重慶市委書記薄熙來(中)的兒子薄瓜瓜（右）將成為台灣女婿，外界高度關注，左為薄瓜瓜母親谷開來。（新浪微博）

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

2024-11-14 23:51
薄瓜瓜與羅東許家千金婚筵傳選在新竹The One南園人文客棧舉辦。(記者巫鴻瑋／攝影)

薄瓜瓜未婚妻外型俏麗 前同事：她英文比中文好

2024-11-15 22:05
薄瓜瓜曾與中共元老陳雲孫女陳曉丹交往過。（取自微博）

薄瓜瓜當台女婿／舊愛也是紅三代 父薄熙來迄今關在秦城監獄

2024-11-16 01:22
薄瓜瓜與宜蘭許家第三代千金喜筵選定位於新竹的The One南園舉辦，屆時台灣各界政商大老都將現身南園同心樓。記者巫鴻瑋／攝影

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

2024-11-15 10:18
重慶前市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，外傳將成為宜蘭女婿。（路透資料照片）

薄瓜瓜將成宜蘭女婿 準岳父背景曝光 藍綠都祝福

2024-11-15 03:12

超人氣

更多 >
川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾
半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」
川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌
實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種
華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手