新聞評論／愛將被拔官 前勞長許銘春歉意藏推諉
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署職員在辦公室輕生，生前疑遭職場霸凌，勞動部調查結果出爐，分署長謝宜容被降調並送考績委員會議處。但本案另一主角是前勞動部長許銘春，她曾指謝在她任內行為正常，也未曾接獲陳情，對調查懲處結果表達歉意與遺憾。但她又扯到次長王安邦曾約談謝宜容，令人懷疑她的歉意究竟有幾分真實？
調查結果19日出爐後，勞動部長何佩珊和次長許傳盛鞠躬致歉。監院人士表示，多位監委已登記要調查此案。但最受關注的還是監察院長陳菊愛將許銘春的回應，因為北分署分署長謝宜容是獲許銘春拔擢而升任。
許銘春對調查懲處結果表達歉意與遺憾，本屬意料之中；因為在調查報告出爐之前，她曾發聲明呼籲大眾應避免任意渲染揣測，並指謝宜容在她任內曾在部長室服務，行為正常，也未曾接獲陳情。
不過，在調查報告出爐之後，雖然報告充斥諸多謝宜容的說詞，但結論就是「認定關係人乙（謝宜容）涉及職場霸凌，且情節重大，建議依公務人員考績法相關規定予以議處」，使得許銘春不得不調整說法，表示她也是透過媒體報導才知道時任次長的王安邦曾約談謝，對於當時未能即時得知情況，表達歉意與遺憾；盼記取教訓，勞動部員額不足問題能受行政院重視，地方政府也要檢視業務量與人力要符合比例。
許銘春再提不明原因離職的王安邦，使得她的歉意沖淡不小；她說是看到媒體報導才知道王安邦曾約談謝宜容，言下之意，她未能即時得知謝的情況，就應該要怪王沒把約談的情形告訴她。
但是謝宜容是許銘春一手拔擢出任分署長，之前更長期在部長室工作，許對謝的情況非得要王安邦來報告才能掌握嗎？而且謝當分署長1年半時間有81人離退，有一年時間是在許銘春的任內，何佩珊固然要負責，許銘春難道沒責任？
許銘春打著陳菊愛將名號爭取民進黨高雄市長初選提名，謝宜容則是因得許銘春重用而仕途順遂，勞動部或許人少事繁，但許銘春任內沒有解決基層困難，還因用人不當扯出嚴重職場凌事件，顯已在爭取市長提名之役先吃敗仗；許銘春事後的歉意夾藏推諉，未見扛責的格局與擔當，日後的選戰之路恐怕也是遍地荊蕀。(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)
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