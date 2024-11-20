新聞眼／勞動部淪為慣老闆 3大罪狀難辭其咎

國民黨立委王鴻薇（中）、黃健豪（右）和王育敏（左）19日舉行記者會批勞動部，是不是因為北分署前署長謝宜容背後有綠營靠山，勞動部才不敢動這位土皇帝。(記者杜建重／攝影)

勞動部公務員之死，儘管同仁對職場霸凌指證歷歷，勞動部長何佩珊卻把調查結果引導為「過勞」而非「霸凌」，內部申訴管道不暢通及管理機制不作為更輕輕帶過。勞動部高層的不知不覺，才是釀成悲劇的主因，失靈、失職與失信3大罪狀，勞動部難辭其咎。

謝宜容擔任北分署長近兩年，離退人數81人，有6人主動申請降調其他機關，「全員逃亡潮」顯而易見，勞動部卻渾然未察。外傳基層曾於今年2月陳情，由時任政次王安邦約談謝，但時任勞動部長許銘春卻稱「經由媒體報導才知悉」，何佩珊更逞官威，怒回媒體此事不在本次調查範圍。

無論是勞動部正式管道查無此事，或有人以非正式管道「處理」謝宜容，在在證明勞動部申訴管道有問題，勞動部宣稱今年3月增訂機關首長涉職場霸凌應由上級機關受理申訴的規定，顯然也是中看不中用。

對於外界質疑謝宜容有「綠色背景的靠山」，才會在許銘春任內空降分署長一職，何佩珊也只是回答人事升遷合法合規，本來就無法確保每位主管100%勝任，這些都凸顯勞動部的管理督導機制失靈，這是罪狀之一。

再者，憾事本月4日發生，勞動部不僅事前無法及時發現同仁身心狀況，事後還要疑似北分署同仁在社群平台爆料，隨後在民代、媒體及輿論夾殺下，勞動部才「被迫」啟動行政調查，勞動部失職是罪狀之二。

最諷刺的是，勞動部身為掌管全台勞動事務的最高主管機關，面對違法勞動法令、未防範職場不法侵害的事業單位執法雷厲風行，老把「當勞工 靠山」掛嘴邊，然而自己卻帶頭當起「慣老闆」，調查報告更稱謝宜容對同仁工作要求「目的良善」，只因執行方式過度嚴厲、口吻聲量過重…「良善」的標準顯然和一般民眾認知有很大出入。

勞動部自家員工長期超時工作、未如實記載出勤紀錄，這種高居勞檢違規排行榜的項目，勞動部自己就中鏢，更遑論最該塑造友善職場的勞動部長期縱容霸凌文化，導致員工敢怒不敢言，過去總被諷刺為「資」動部的勞動部，這次完美示範資方嘴臉，失信於民更是罪狀之三。

改善職場環境，何佩珊要向行政院爭取員額有其必要，但回頭檢討勞動部的職場文化、管理措施，才是當要之務。