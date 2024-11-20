公務員輕生 勞動部稱無法證明遭霸凌 立委批縱放

勞動部長何佩珊（右）、次長許傳盛（左）19日公布霸凌事件調查結果並致歉。(記者邱德祥／攝影)

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓員工日前於辦公室輕生，民代接獲檢舉吳員遭分署長謝宜容職場霸凌。勞動部19日公布調查結果，指無法證明吳遭謝霸凌，並稱謝在工作上的要求「目的良善」。報告公布後，在野立委痛批勞動部縱放。

勞動部19日宣布即日起將謝宜容轉調非主管職，送考績會議處。外界質疑勞動部的報告前後論述不一，先是說「無法證明關係人甲（吳員）有遭受長官（謝宜容）職場霸凌情事。」報告總結又說「認定關係人乙（謝宜容）涉及職場霸凌，且情節重大，建議依公務人員考績法相關規定，予以議處。」

勞動部長何佩珊、次長許傳盛昨對外公布霸凌事件調查結果並致歉。何佩珊說，吳員離開的主因是長期工作量與壓力太大又缺乏資源協助，產生挫敗及無力感，勞動部肯定其勞苦奉獻，將追封授予勞動部勞動獎章，並向考試院爭取因公傷亡的公務人員撫恤補償。另暫停該分署所有資訊標案，重新評估合理性，同時檢討資訊人力配置。

勞動部前部長許銘春在任6年多期間，謝宜容曾服務於部長辦公室。許銘春表示，對未能即時得知謝宜容情況表達歉意與遺憾，「我們要痛定思痛徹底檢討，友善職場就從公部門開始」。

許傳盛說，吳員自承接「智能就業 服務系統」一案後，多次跟同仁表達工作挫敗、無力感。壓垮駱駝最後一根稻草應是上月底，方案又被退件，導致吳員心情低落。他強調，無法證明謝宜容對吳員言語辱罵、丟公文，只確認吳員長期工作負荷過量、壓力過大。

何佩珊指出，謝宜容管理方式雖非吳員選擇離世的原因，但必須負行政責任，調非主管職；謝宜容的管理方式、情緒控管不當，造成同仁有被職場霸凌的感受，也導致一級主管心生畏懼、不敢反映問題，將送考績會議處。至於為何僅調離主管職而非停職，是否如外傳所言「背景硬」？何佩珊強調，依程序必須送考績委員會審議，最重可停職，她沒有直接將謝停職的權力。

國民黨 立委王鴻薇表示，勞動部本應保護全台勞工 權益卻發生這種憾事，難道不諷刺？民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，謝宜容絕非只有職場霸凌耍官威，還包括濫用公帑，勞動部沒有任何說明，可謂「明著施以小懲、暗地協助縱放」。

國民黨立委李彥秀批評，本應保護勞工的勞動部竟發生長官霸凌下屬、導致基層公務員輕生事件，在任何一個國家絕對是震驚社會的大醜聞，勞長甚至要辭職下台，但勞動部調查報告卻說「員工的輕生與霸凌沒有直接關係」，不可思議也絕對不能接受，更證明國會調查權的必要性，勞動部「高高舉起，輕輕放下」對謝宜容調整職務，坐實謝宜容「政治背景強大」說法恐不是空穴來風，「官官相護」事實與真相沒釐清，檢調應該介入調查。