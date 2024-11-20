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中華棒球隊挺進四強東京備戰 21日戰委內瑞拉

記者劉肇育／台北20日電
中華隊19日啟程前往日本東京，參加世界12強棒球賽四強賽事。(記者黃仲明／攝影)
中華隊19日啟程前往日本東京，參加世界12強棒球賽四強賽事。(記者黃仲明／攝影)

中華隊挺進世界12強棒球賽四強，創隊史最佳紀錄，21日將在東京巨蛋展開複賽，首戰對決委內瑞拉隊，最大目標是拚進24日冠軍賽，全力爭金盃。

中華隊隊長陳傑憲表示，開訓時就曾表示要用百分百的力量前進東京，現在則要用百分百的力量為台灣拿下好成績，成為台灣的驕傲。 中華隊19日抵達日本，20日下午將在東京巨蛋首次練球，複賽三戰依序對戰委內瑞拉、美國、日本，中華隊全是先攻球隊；這四強在三天複賽落幕後，將由對戰成績決定24日冠軍賽、季軍戰交手組合，日本以地主身分挑戰二連霸。

中華隊在B組預賽5戰拿下4勝，僅次於5連勝的日本，以分組排名第二晉級四強，全隊19日搭機前往東京備戰，教育部政務次長張廖萬堅、體育署署長鄭世忠、中華職棒會長蔡其昌都到桃園機場送機；張廖萬堅代表教育部頒贈加菜金20萬元(新台幣，下同，約6167美元)，由中華隊總教練曾豪駒代表領受，桃園國際機場公司也出動消防車為航班噴灑水門禮，祝中華隊比賽順利圓滿。

身為中華隊領隊的蔡其昌表示，對中華隊充滿信心，相信他們能打出好成績，也聽聞這次有許多球迷要跟著中華隊征戰日本，希望所有到東京巨蛋的台灣球迷盡情吶喊，在電視機前加油的球迷也要全力應援，將台灣的加油聲傳遞給場上奮戰的球員。

陳傑憲預賽階段表現搶眼，打擊率5成71大會排名第二，他說：「開訓就說要用百分百的力量前進東京，很謝謝教練團和隊友們，我們真的做到了」。

日本預賽五戰全勝，也是本屆12強唯一不敗球隊，團隊打擊率30.6%在B組排名第一，32分打點、52支安打也是最多，中華隊打擊率25.8%、安打42支都排名第二，6支全壘打和澳洲並列榜首；南韓在2015年首屆賽事奪冠，2019年也獲亞軍，這次來台投、打數字都不太理想，團隊打擊率25%、全壘打5支、打點25分、安打41支，不少打擊數據都輸給中華隊和日本，黯然結束台灣之旅。

日本 教育部 澳洲

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