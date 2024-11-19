補助成效差 花蓮觀光業憂明年掀倒閉潮

花蓮觀光今年接連受地震、颱風影響，國內外遊客流失。圖為花蓮六十石山金針花。(圖／花蓮縣府提供)

今年地震 與颱風重創花蓮觀光 ，交通部「振興花蓮自由行補助方案」已推動到3.0版本，總計8.15億元(台幣，以下同，約2510萬美元)預算 要在年底前用完，但目前僅執行六成。業者說，花蓮已有21家旅宿業者停業、十家暫時退場或轉租，影響程度史無前例，年底前預算難全數執行。

觀光署花蓮振興旅遊補助6月起上路，從平日1000元、假日500元一再加碼，最新的3.0plus方案來到單月補助2500元，且延長至12月20日，但截至目前僅執行約六成。反觀台東縣自由行補助8月上路，經費提前用罄，至今已兩度加碼共8000萬元，更將提前於本月23日結束。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡稱，花蓮聯外交通仍不穩定，就算有補助誘因，旅客量還是有限，再多補助都用不到，振興補助經費勢必用不完。

張琄菡表示，花蓮縣旅館商業同業公會原先有130多名會員，今年已有21家業者停業、十家暫時退場或轉租，有將近四分之一的業者變動，影響程度史無前例。