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補助成效差 花蓮觀光業憂明年掀倒閉潮

記者周湘芸、王思慧／台北19日電
花蓮觀光今年接連受地震、颱風影響，國內外遊客流失。圖為花蓮六十石山金針花。(圖／花蓮縣府提供)
花蓮觀光今年接連受地震、颱風影響，國內外遊客流失。圖為花蓮六十石山金針花。(圖／花蓮縣府提供)

今年地震與颱風重創花蓮觀光，交通部「振興花蓮自由行補助方案」已推動到3.0版本，總計8.15億元(台幣，以下同，約2510萬美元)預算要在年底前用完，但目前僅執行六成。業者說，花蓮已有21家旅宿業者停業、十家暫時退場或轉租，影響程度史無前例，年底前預算難全數執行。

觀光署花蓮振興旅遊補助6月起上路，從平日1000元、假日500元一再加碼，最新的3.0plus方案來到單月補助2500元，且延長至12月20日，但截至目前僅執行約六成。反觀台東縣自由行補助8月上路，經費提前用罄，至今已兩度加碼共8000萬元，更將提前於本月23日結束。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡稱，花蓮聯外交通仍不穩定，就算有補助誘因，旅客量還是有限，再多補助都用不到，振興補助經費勢必用不完。

張琄菡表示，花蓮縣旅館商業同業公會原先有130多名會員，今年已有21家業者停業、十家暫時退場或轉租，有將近四分之一的業者變動，影響程度史無前例。

花蓮觀光協會理事長陳義豐表示，花蓮振興補助已實施半年，截至9月初統計，自由行執行率僅30％，團體旅遊更只有5％。若明年少了補助，預估首季旅客僅剩一成五，業者無法承受，更可能有倒閉潮。

花蓮自由行補助 遊客人數回不來。(製表／周湘芸)
花蓮自由行補助 遊客人數回不來。(製表／周湘芸)

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