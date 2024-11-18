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台外交部明年「機密預算」暴增至18億 藍委質疑黑箱

記者鄭媁、黃婉婷／台北18日電
中華民國外交部。(本報資料照片)
中華民國外交部。(本報資料照片)

台灣外交部明年度「機密預算」編列18億元（台幣，下同，約5535.2萬美元），較今年預算增加五成三，創近六年新高。在野黨立委質疑，蔡政府外交成績單慘不忍睹，賴政府若提不出新作法，只是一味增加開支，拿過去的成果，要如何說服人民增加機密支出？

台外交部明年度預算案編列「外交支出機密預算」業務計畫18億2138萬元，較今年度預算數增加6億3466萬元，增幅達五成三，也比前年度決算數增加10億7023萬元。台灣立法院預算中心表示，為落實政府公開資訊原則，及維護預算正常體制，允宜明定可列入的支出項目，促進預算透明度及問責性，使資金用途更加明確並符合實際需求。

台外交部表示，向來依據「預算法」及「國家機密保護法」等相關規定覈實編列機密預算，目的為鞏固台灣與友邦邦誼，並針對友邦的經社發展需要，提供必要的協助，此外，也用於推動與友好國家的合作，提升雙邊實質關係；面對中國大陸持續加強打壓力道限縮台灣國際生存空間，外交部當秉持撙節原則妥善運用機密預算，捍衛台灣主權並維護國家利益。

國民黨立委牛煦庭指出，預算膨脹又歸於機密，即便是立委，都只有部分人可以查看，其預算內容跟成效形同黑箱；若為鞏固邦誼、提供技術援外，是否真有不能公開的必要？基於長久性的保密原則而不公開，數額定量的話就算了，但外交部大幅增加相關預算，又以機密為由不予說明，外界勢必有「凱子外交」的質疑。

牛煦庭認為，賴政府外交政策不明確，比較像延續蔡政府「四個堅持」模式，大篇幅放在兩岸論述，對於外交政策的新思維相對有限；如果只是延續過去模式，經費為何會突然暴增？是開了新的專案、或在哪些地方加大力度？從預算或政策方面都無從監督。

近年台灣外交部機密預算 資料來源／立院預算中心、外交部個年度預算書 製表／鄭媁
近年台灣外交部機密預算 資料來源／立院預算中心、外交部個年度預算書 製表／鄭媁

牛煦庭質疑，外交部如果不說明是哪些新的項目，是否代表前朝有什麼爛攤子或必須拆彈，所以必須多編預算去收尾？政府下這麼多資源，換得什麼成果？能公開的部分，外交部應該說明，否則難說服大眾。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，在中國大陸加強打壓、民主同盟國家展現挺台力道的此時，台灣應緊握的黃金時機拓展外交，相關外交作為要更綿密，當前預算成長反映政策，可以理解也應當支持；且機密預算不代表不能被監督，只是監督形式會以秘密會議進行，請在野立委支持國家外交作為，有任何意見都可循監督程序提出見解。

不過，立院預算中心認為，機密並非常態，這些項目的解釋彈性空間大，社會常有質疑採購項目、規避監督的爭議；為避免爭議並符合政府資訊公開原則，宜衡酌訂定列入機密預算的支出項目，讓資訊更客觀明確，確保政府資源受到規範及監督，維護人民對政府資訊知的權益。

預算 國民黨 民進黨

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