鄰田無人機噴藥 他家237鴨鵝暴斃 殃及池魚糾紛頻傳

彰化北斗一家禽場發生200多隻鴨鵝暴斃，經查是鄰田以無人機噴農藥汙染致死。(圖／民眾提供)

因應農村缺工、提高作業效率等需求，無人機噴藥、施肥漸受歡迎，但衍生的農藥汙染糾紛也層出不窮。彰化縣北斗鎮顏姓農民飼養的鴨鵝今年4月莫名暴斃，經化驗證實是吸入無人機噴灑農藥致死，暴露這項輔助科技的操作與管理漏洞。民眾呼籲政府加強管理無人機噴藥，但縣市政府表示稽查不易。

北斗鎮顏姓農民飼養800多隻鴨鵝，忽然有的腿軟走不動，脖子下垂、身體癱軟後死亡，一天半內合計死掉237隻。彰化縣動物防疫 所據報採樣化驗，從外觀及症狀排除感染禽流感 ，送驗後發現這些鴨鵝體內殘留毒物，進一步化驗竟是噴灑水稻的農藥芬化利，經調查為鄰田農民使用無人機噴藥造成鴨鵝中毒。

顏姓農民因協調賠償不成提告，彰化地方法院10月判處鄰田噴藥的農民賠償台幣27萬元(台幣，下同，約8300美元)，彰化縣政府追查鄰田農民「無照」操作無人機，依民用航空法罰款15萬元(約4600美元)。

屏東縣早在2019年就曾發生無人機噴藥汙染鄰田，大面積鳳梨田的鳳梨葉面變黃褐色、鳳梨生長遲緩，鳳梨農申請農業試驗所與農業藥物試驗所化驗，驗出「2,4-D干擾植物賀爾蒙」，來源是台糖出動無人機噴甘蔗園的藥物，但鳳梨農與台糖對藥物影響鳳梨各執一詞。

嘉義縣何姓稻農去年9月委託張姓非法代噴業者，用無人機在稻田噴灑除草藥本達隆，農藥疑飄散到隔壁玉女 番茄園，造成植株逾半數死亡，雖然何姓農民稱噴灑時為靜風狀態，雙方還間隔溝渠，但因本達隆是水稻核准用藥，仍被法院判賠45萬4000元。