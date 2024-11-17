我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳小焱當選金山11區市議員 寫中國第一代移民歷史

影／北市公車追撞釀1死10多傷 追撞力道驚人 行車影像曝光

鄰田無人機噴藥 他家237鴨鵝暴斃 殃及池魚糾紛頻傳

記者簡慧珍、陳敬丰／綜合17日電
彰化北斗一家禽場發生200多隻鴨鵝暴斃，經查是鄰田以無人機噴農藥汙染致死。(圖／民眾提供)
彰化北斗一家禽場發生200多隻鴨鵝暴斃，經查是鄰田以無人機噴農藥汙染致死。(圖／民眾提供)

因應農村缺工、提高作業效率等需求，無人機噴藥、施肥漸受歡迎，但衍生的農藥汙染糾紛也層出不窮。彰化縣北斗鎮顏姓農民飼養的鴨鵝今年4月莫名暴斃，經化驗證實是吸入無人機噴灑農藥致死，暴露這項輔助科技的操作與管理漏洞。民眾呼籲政府加強管理無人機噴藥，但縣市政府表示稽查不易。

北斗鎮顏姓農民飼養800多隻鴨鵝，忽然有的腿軟走不動，脖子下垂、身體癱軟後死亡，一天半內合計死掉237隻。彰化縣動物防疫所據報採樣化驗，從外觀及症狀排除感染禽流感，送驗後發現這些鴨鵝體內殘留毒物，進一步化驗竟是噴灑水稻的農藥芬化利，經調查為鄰田農民使用無人機噴藥造成鴨鵝中毒。

顏姓農民因協調賠償不成提告，彰化地方法院10月判處鄰田噴藥的農民賠償台幣27萬元(台幣，下同，約8300美元)，彰化縣政府追查鄰田農民「無照」操作無人機，依民用航空法罰款15萬元(約4600美元)。

屏東縣早在2019年就曾發生無人機噴藥汙染鄰田，大面積鳳梨田的鳳梨葉面變黃褐色、鳳梨生長遲緩，鳳梨農申請農業試驗所與農業藥物試驗所化驗，驗出「2,4-D干擾植物賀爾蒙」，來源是台糖出動無人機噴甘蔗園的藥物，但鳳梨農與台糖對藥物影響鳳梨各執一詞。

嘉義縣何姓稻農去年9月委託張姓非法代噴業者，用無人機在稻田噴灑除草藥本達隆，農藥疑飄散到隔壁玉女番茄園，造成植株逾半數死亡，雖然何姓農民稱噴灑時為靜風狀態，雙方還間隔溝渠，但因本達隆是水稻核准用藥，仍被法院判賠45萬4000元。

彰化縣政府農業處統計，2019年迄今，受理疑似鄰田汙染通報34件，無人機汙染鄰田占5件，集中在近兩年內發生，多為噴灑水稻農藥時汙染鄰田蔬果，其中1件發生在埔心鄉芒果園靠近水稻田，因芒果葉片枯萎、幼果發育不良，進而發現遭噴藥汙染。

因應農村缺工及智慧農業轉型，無人機噴藥漸受農民歡迎，但衍生的農藥汙染糾紛也層出不...
因應農村缺工及智慧農業轉型，無人機噴藥漸受農民歡迎，但衍生的農藥汙染糾紛也層出不窮，民眾呼籲政府加強管理。(圖／民眾提供)

玉女 防疫 流感

上一則

30公分長匕首刺破折疊桌 高鐵爆攻擊事件 男嫌到站逃逸

下一則

國民黨財劃法版本鬧雙包 恐掀茶壺風暴

延伸閱讀

南華早報：中國疑供俄羅斯武裝無人機 歐盟考慮制裁

南華早報：中國疑供俄羅斯武裝無人機 歐盟考慮制裁
擊落80架伊朗無人機 空軍首位女飛官獲銀星勳章

擊落80架伊朗無人機 空軍首位女飛官獲銀星勳章
再停飛要破產 俄攻打逾2年半 烏明年擬恢復部分折航班

再停飛要破產 俄攻打逾2年半 烏明年擬恢復部分折航班
金正恩下令量產自殺無人機「這是全球趨勢」

金正恩下令量產自殺無人機「這是全球趨勢」

熱門新聞

中共前重慶市委書記薄熙來(中)的兒子薄瓜瓜（右）將成為台灣女婿，外界高度關注，左為薄瓜瓜母親谷開來。（新浪微博）

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

2024-11-14 23:51
中共政治局前委員、重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。（路透資料照）

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

2024-11-16 05:05
薄瓜瓜與羅東許家千金婚筵傳選在新竹The One南園人文客棧舉辦。(記者巫鴻瑋／攝影)

薄瓜瓜未婚妻外型俏麗 前同事：她英文比中文好

2024-11-15 22:05
媒體人璩美鳳指柯文哲在總統大選期間曾對她性騷擾。(本報資料照片)

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

2024-11-11 21:45
薄瓜瓜與宜蘭許家第三代千金喜筵選定位於新竹的The One南園舉辦，屆時台灣各界政商大老都將現身南園同心樓。記者巫鴻瑋／攝影

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

2024-11-15 10:18
重慶前市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，外傳將成為宜蘭女婿。（路透資料照片）

薄瓜瓜將成宜蘭女婿 準岳父背景曝光 藍綠都祝福

2024-11-15 03:12

超人氣

更多 >
薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」
華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命
APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位
失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見
美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕

美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕