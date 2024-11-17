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日走萬步50年繞地球4圈 88歲丁桐源健檢數據60歲

記者王慧瑛／台北17日電
台北大學高齡與社區研究中心主任曾敏傑（右）稱讚丁桐源（左）把經營管理概念運用在管理健康，健康學老很有一套。(記者王慧瑛／攝影)
台北大學高齡與社區研究中心主任曾敏傑（右）稱讚丁桐源（左）把經營管理概念運用在管理健康，健康學老很有一套。(記者王慧瑛／攝影)

從新北搬往北市的88歲市民丁桐源日行萬步，50年如一日，健檢數據和60多歲人不相上下，他計算相當於繞地球四圈。台北大學高齡與社區研究中心主任曾敏傑說，人80歲前要奮老、抗老，80歲之後要順老，丁是健康老化指標人物。

大學時，打工、住處和學校每天來回走12公里，奠定「勇腳」基礎；工作時再忙每天一定健走90分鐘，退休後天氣好在大學校園健走，雨天在家或社區中庭，丁桐源認為有紓壓、養生功效。健走時雙手各持健走杖，走起來更穩更快，邊走邊哼歌。

健走方式讓腳後跟先著地，再來是腳板，腳尖向上微翹，離地時腳尖頂住地面，身體往前推，走路速度就會快；其次是呼吸法，他建議平時練吐納，多用長而慢的「深層腹式呼吸」，八步為一個循環，前四步用鼻子吸氣看向遠方，後四步用嘴巴吐氣提肛，可調整視線焦距。

「健走好處多」丁桐源說，健康學老不僅要延長壽命，更要免於疾病或失能失智，「健康才是最真實的財富，前面的1倒了，後頭有再多0也無福享受。」久坐是現代人通病，他奉行睡眠、坐姿、站姿各8小時的「三八制」，標榜「坐不如站、站不如動、動不如走、走不如健走。」

丁桐源記憶力好，表達、論述能力強，站著演講兩小時沒疲態，曾敏傑說，「學習老化最終要靠自己」，台灣戰後嬰兒潮世代步入高齡，2025年台灣進入超高齡化社會，65歲以上人口超過20%，面對老化這一課，每個人都要認真準備，健康是老年最重要的根基，「學老之途，就從今日。」

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