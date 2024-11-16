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假計畫？開後門？ 波波爭議擴大 偏鄉海外牙醫實習喊暫停

記者李青縈／台北16日電
本土牙醫質疑政府以新台幣24億元推行偏鄉計畫，大幅開放波波牙醫實習名額，但服務地點卻非偏鄉，揚言上街抗議。衛福部長邱泰源（前右）15日與本土小牙醫聯盟面對面溝通。(中央社)
本土牙醫質疑政府以新台幣24億元推行偏鄉計畫，大幅開放波波牙醫實習名額，但服務地點卻非偏鄉，揚言上街抗議。衛福部長邱泰源（前右）15日與本土小牙醫聯盟面對面溝通。(中央社)

波波醫師爭議不斷擴大，本土小牙醫聯盟不滿衛福部推動「優化偏鄉醫療精進計畫」中，有條件開放海外牙醫生赴偏鄉實習，原研議本月24日上街頭抗議，衛福部昨邀請雙方坐下討論，經過二小時激辯，衛福部部長邱泰源決議「沒有共識前」，暫緩海外醫學生赴偏鄉實習規定。

禾馨新生婦幼診所劉姓醫師，去年執行子宮鏡手術時，不慎以器具刺穿子宮與右側髂動脈，造成患者出血死亡，後續被揪出該名醫師畢業於波蘭的波茲南醫科大學，即「波波醫師」，此事再次掀起台灣對波波醫師的爭議。

由於波波醫返國後多數投入牙科，先前本土牙醫反對衛福部的偏鄉醫療計畫，開放讓尚未考取國考的海外學歷醫學生赴偏鄉實習，認為是替波波醫師開後門。本土小牙醫聯盟最近因波波醫師爭議，再次提出反對此計畫，並研議24日上街頭抗議。

衛福部與本土小牙醫聯盟昨舉辦座談，台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟理事長黃映綺表示，衛福部的「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」儼然是「假偏鄉計畫」，計畫書中，可赴偏鄉實習的醫師條件，不只有領有醫師執照的醫師，還擴大召募通過第一階段牙醫師考試者。

黃映綺說，該計畫經費達台幣24億，計畫寫明可協助僅通過第一階段牙醫考試者，進行臨床實作訓練，根本是為了「波波醫學生」量身打造的條款。

衛福部次長周志浩強調，該計畫宗旨全是為了「偏鄉醫療」，近年雖積極培養公費生，但在公費生尚未能全面投入偏鄉前，才思考用何種方式能彌補偏鄉醫療，而此計畫一直是以台灣牙醫生為優先。

雙方於座談會中，論點數次沒有聚焦，言詞一度火爆，周志浩還一度說「不要拿出手板干擾發言」，小牙醫代表為表達意見，更是靠近邱泰源說明，一度驚動隨扈在旁警戒。

邱泰源說，偏鄉計畫中海外牙醫生部分至今未獲取共識，目前「暫緩推動」，強調只要沒有共識就算等上一百年也不會執行，而衛福部溝通的大門隨時敞開。

網路流傳衛福部就是幫波波醫師開後門的內鬼，邱泰源強調「沒這回事」，家人都念本土醫學系，過去擔任立委期間支持政府「醫師法」修正版本，是關門的法令，也沒有提出任何附帶決議。

衛福部明年推出「偏鄉計畫」，台灣基層牙醫師協會質疑為波波牙醫增加實習名額，圖利特...
衛福部明年推出「偏鄉計畫」，台灣基層牙醫師協會質疑為波波牙醫增加實習名額，圖利特定人士。(記者陳正興／攝影)

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