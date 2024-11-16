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700萬名駒被撕咬 …遊蕩狗群攻擊 台南馬場2死3傷

記者吳淑玲／台南16日電
台南市立馬術場遭遊蕩犬闖入攻擊馬匹，造成迷你馬死傷。(記者吳淑玲／攝影)
台南市立馬術場遭遊蕩犬闖入攻擊馬匹，造成迷你馬死傷。(記者吳淑玲／攝影)

台南市立馬術場驚傳9隻遊蕩犬闖入攻擊，造成馬隻2死3傷，連價值700~800萬的名駒腿都被咬傷，議員在議會驚爆狗啃食馬肉的血腥畫面，指王姓飼主寄養的迷你馬1死1傷，傷心欲絕。由於馬場鄰近黃金海岸親水公園，擔心遊蕩犬也將無差別攻擊遊客，市長黃偉哲指人命、馬命都是命，允諾有攻擊性的狗不再回置。

發生狗咬馬事件的台南市立馬術場有30多年歷史，市府曾爭取體育署補助1515萬元打造符合國際比賽標準，並委由專業團隊經營，去年12月中旬重新啟用，除訓練馬術選手，也推廣馬術運動等，並配合黃金海岸海洋新樂園發展觀光，不料卻發生遊蕩犬攻擊馬隻。

群狗在10月30日晚上「逞凶」，據台南市議員蔡淑惠播放畫面，共9隻遊蕩犬接連進入馬場攻擊馬匹造成死傷，遊蕩犬攻擊關在馬廄中的迷你馬及小馬，也追咬比賽馬匹。

王姓飼主的迷你馬遭咬死，他說，寄養在馬場的兩隻迷你馬1死1傷，死的是小名「Mattew」的迷你馬，已養5年多，遊蕩犬破壞木柵欄攻擊，迷你馬下半身及生殖器幾乎體無完膚，「很傷心，哭了好幾天」。

王姓飼主說，之前看到遊蕩犬尾隨馬隻進入馬場，沒想到會咬死馬，甚至啃食馬肉，狗的撕咬傷很深，另一隻受傷迷你馬無法站立，靠打抗生素治療；另一隻價值700~800萬元的比賽馬被咬傷腿，不知何時才能復元。

蔡淑惠說，一隻比賽馬價值數百萬元，若被攻擊該如何保護？她要求動保處不只保護狗，更要保護所有動物。台南市農業局代理局長陳仲杰說，已加強馬場與親水公園周遭遊蕩犬管制工作，並加強區域內問題犬捕捉，也勸導愛心人士停止在親水公園餵養犬隻，以減少類似事件再發生。

動保處指出，經查行凶的犬群多為剪耳犬，由愛心人士在親水公園內餵養，餵養區並非馬場承租範圍，但兩處相通。鑒於遊蕩犬已對人民財產造成重大損害，已安排多組人力攜帶麻醉槍圍捕，且加強犬隻捕捉與移置作業，捕捉後不回置。

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