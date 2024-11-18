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陸人在台看中醫大開眼界 網見「顆粒狀中藥」笑稱新奇

世界新聞網／輯
中國網友認為台灣診所的藥品很新奇。示意圖。(報系資料照)
中國網友認為台灣診所的藥品很新奇。示意圖。(報系資料照)

台灣醫療體系相當成熟，大街小巷充斥著各種類型的診所，而且是中西醫都有，有中國大陸女生在台灣生活後，驚訝的發現台灣診所開出的藥竟是「袋裝」，而不是提供整盒的藥，甚至中醫診所還會將中藥粉製成顆粒狀的藥，讓她直呼新奇。

一名女網友在小紅書發布一支影片，她表示，來台灣生活以後，對於台灣診所開的藥品感到很新奇，台灣大街小巷中開設許多中醫診所，幾乎每個巷子都可見中醫診所身影，而診所開出的藥是袋裝的顆粒藥，每一粒藥的顏色不同，是診所將中藥磨成粉後再製成顆粒狀，接著再將患者需要服用的藥品用小袋子裝好。

至於西醫診所也會開不同的藥，部分診所還會分成不同的袋子，袋子上標註醫院疾患者姓名，與該怎麼吃藥、藥的作用等，同時不會給患者一整盒的藥，而是會拆成需要服用的天數，依據醫囑開藥。

其他網友留言「壓縮成藥片真的好方便」、「還有藥湯也是一袋一袋包好帶回家」、「我還真沒看過中醫給藥片的，幾乎都是藥粉或是煎製的水藥」、「我沒看過中醫藥丸欸，都是藥粉居多。如果你要求也會給水藥回家自己煎服，還有水藥煎好裝成一袋一袋，要喝的時候拿出來加熱就可以喝」、「西藥也是有整盒的，不過一般都是長期處方簽，譬如說三高患者(高血壓)才會給到一整盒裝的，不然一般都是給三天或一個禮拜」。

還有人說「台灣是醫生氾濫，診所到處都是，我這樓下就兩家牙醫，一間眼科，轉角小兒科，過馬路肝膽腸胃科、還有婦產科、走50米又是婦產科，還有皮膚科，復建科，競爭真激烈」。

三高 高血壓 小紅書

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