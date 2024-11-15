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薄瓜瓜未婚妻外型俏麗 前同事：她英文比中文好

記者楊德宜／即時報導
薄瓜瓜與羅東許家千金婚筵傳選在新竹The One南園人文客棧舉辦。(記者巫鴻瑋／攝影)
薄瓜瓜與羅東許家千金婚筵傳選在新竹The One南園人文客棧舉辦。(記者巫鴻瑋／攝影)

中共「紅三代」薄瓜瓜傳出將成台灣女婿，情定宜蘭羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜，而女方不曾在媒體曝光。一名網友在Threads社群平台透露，多年前曾在某科技公司的基金會工作，與一名從英國回來的年輕女孩成為同事，對方英文比中文好、樣貌俏麗、穿著帶著點英式龐克，且低調少於同事互動，後來才知道，對方是羅東博愛醫院的千金，如今從新聞得知喜訊，還是薄瓜瓜的未婚妻。

但上述消息仍未經證實。

外界對羅東博愛醫院第三代千金充滿好奇，該名網友表示，她之前工作的前同事，當時和她待在同一個單位，是助理職務，對方精通英文，常幫其他同事做國外資料的翻譯，讓其他人能快速了解，進入專案的下一步。雖說是助理，但從對方跟高層熟悉的互動，其他同事都在猜測是不是望族的子弟，被安插來工作的。

她回憶，有次為該名前同事送別的離職派對，也是對方唯一一次參加下班後的餐敘，正當眾人討論要怎麼去餐廳，一向低調的前同事主動說可以開車同行，她和另外兩名同事就搭便車，沒想到眼前是一輛保時捷。對方笑稱是「這是我哥哥的車啦，他不開，就給我開了」。途中才知道，該名同事是羅東博愛醫院的千金，辭職後要回英國繼續念書。沒想到多年後在新聞得知喜訊，還是嫁給薄瓜瓜。

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