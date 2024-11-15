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鄭文燦涉貪案 台塑前執行副總認行賄 指鄭拿錢不辦事

記者陳恩惠／桃園15日電
海基會前董事長鄭文燦涉貪汙案，被告台塑企業總管理處前執行副總侯水文（圖）14日當庭認罪，步出法院時以資料袋遮臉。（記者陳恩惠／攝影）
海基會前董事長鄭文燦涉貪汙案，被告台塑企業總管理處前執行副總侯水文（圖）14日當庭認罪，步出法院時以資料袋遮臉。（記者陳恩惠／攝影）

海基會前董事長鄭文燦遭控貪汙罪，檢方起訴鄭等11人。桃園地院昨二度開準備程序庭，傳喚被告台塑企業總管理處前執行副總兼發言人侯水文。侯對行賄部分當庭認罪，「我很後悔，我已經快80歲了」，盼法官能減刑或緩刑。鄭文燦預定12月19日出庭。

鄭文燦在桃園市長任內被指透過「林口特定區工五工業區擴大開發案」收賄500萬元台幣（約15.4萬美元），桃園地院上月29日首度開庭，傳喚被告台塑企業華亞科技園區環境品質監督委員會主任委員廖俊松、其子廖力廷與黃姓媳婦，三人對送錢行賄都認罪。

法官昨開庭詢問侯，對起訴書所述是否有意見？侯水文答詢，對起訴內容沒意見，並陳述「我承認犯罪，在所有偵訊過程中據實回答、全力配合調查，這是我一生當中唯一犯錯的，我很後悔，現在我已經快80歲了，也患有心臟病和慢性疾病」，懇求法官能從輕量刑。

侯說明，他與楊兆麟（台塑前高層主管）、廖俊松成立鴻展公司，是為了9.12公頃土地能自辦市地重畫，請求桃市府支持，重畫案由廖俊松主導，他管控財務，所有事都是被告知，或有重大進度時，廖會在開會時或以電話告知他與「YOH桑」（指楊兆麟）。

起訴書指出，工五擴大開發案「楊兆麟認機不可失，先由侯水文出面試探鄭文燦，並由侯與廖家父子於2017年8月6日夜間在華國飯店與鄭餐敘」；侯表示，他與鄭文燦不認識也不熟，當天是被告知參加。

侯澄清，他沒有下指令要廖俊松行賄鄭文燦，都是由負責公關的廖去處理、主導與請託，2016年9月退休後，延宕年餘的開發案沒進展，覺得無望了，後來廖說要拜託鄭文燦讓他們自辦市地重畫，並送了公關費，送錢後又沒進度，「YOH桑」在關心，所以由侯去電詢問廖，認為鄭拿錢不辦事。

侯表示，他事後才知道行賄金額，500萬台幣應該是廖請示過YOH桑；至於廖俊松與鄭文燦之間如何聯繫、過程與進度，他都不清楚，但廖俊松會固定回報進度。

侯對卷證、犯罪事實等都沒爭執，公訴檢察官表示，侯已認罪，不另行聲請調查證據。侯的律師說，本案作認罪答辯，法官諭知候核辦。

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