波波醫「一個都沒有」 台大醫院抵制：申請實習也不收

波波醫師爭議持續，網路上流傳出900多名醫師名單。台大醫院院長吳明賢（左二）14日在立法院表示，院內沒有波波醫師，網傳名單並不正確。圖左為教育部長鄭英耀。(中央社)

波波醫師爭議再起，近日網路流傳高達900人的「波波醫師」名單，指台灣不少大醫院都有波波醫師。台大醫院長吳明賢昨說，網上盛傳有2人在台大醫院，經查核「一個都沒有」，台大院長會議之前已決議，持波蘭學位醫師申請住院醫師、實習等，不予考慮。

台北榮總院長陳威明說，經比對名單發現，名單上有一位北榮醫師，但這位醫師有美國知名大學的醫學學歷，且是相當優異的主治醫師，呼籲名單不應流傳，只要通過國家考試、正規訓練的醫師，都不該被有色眼光看待。

「長庚以能力評估是否聘雇醫師，並非學歷。」林口長庚院長陳建宗說，目前未清查院內是否有波波醫師，但波波醫師出現在醫學中心的機率非常低，每年開出實習、住院醫師缺額，錄取者大多是台灣國內醫學生，但通過國考者就是符合憲法保障資格，可以申請到醫院任職，只要能力符合資格，醫院就會聘雇。

新光醫院副院長洪子仁說，經查該院有2、3名波蘭醫學院畢業醫師，占全院醫師比率不及1%，因近日波波醫師話題熱議，各醫院難免需要掌握人數進行調查，呼籲各院對已在醫院服務的外籍醫學院醫師，如本身表現、病患評價均無疑慮，不宜採取特殊處分。

本土小牙醫聯盟預計本月24日上街表達「反密醫、反特權、反24億假偏鄉計畫」，衛福部今天將開會了解相關訴求。

本土小牙醫聯盟理事長黃映綺說，衛福部應說明偏鄉計畫，是否讓海外學歷牙醫系學生快速通關、實習，並強調衛福部雖要求開會內容不外流，但聯盟「絕對不會被摸頭」。

黃映綺說，偏鄉計畫規畫有執照的本土牙醫師才能申請偏鄉服務，但海外學歷牙醫系學生沒有執照就能申請，計畫唯一績效指標是招募人數，不是偏鄉醫療改善指標，「根本是波波優先」。她表示，本周二接到衛福部今天開會通知，但會議不能直播，也不可以外流討論內容，與賴清德 總統日前所說「公開透明」大相逕庭。

陽明交通大學牙醫系教授林元敏說，衛福部將於醫師法施行細則新制中，排除函授、遠距教學及未對外公開招生等應考資格，呼籲衛福部和考選部應收回日前聯手違法放水的波波醫師執照。

衛福部口腔健康司長張雍敏說，今天會議主要是意見交流，因此不直播，但會後將提供會議紀錄確認，絕對不是密會、摸頭。

衛福部醫事司簡任技正呂念慈說，撤銷醫師證書資格侵害人民權益，除非造假文件，否則不會撤回。