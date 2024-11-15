我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹The One 傳馬英九將出席

川普反對堵車費重啟：將傷害工薪家庭 阻擾紐約市復甦

「還以為開民宿」3男躲綠島貨櫃屋 自備發電機種大麻

記者尤聰光／台東15日電
台東縣警察局破獲首件離島種植大麻案，江姓主嫌（47歲）利用台東離島「偏遠中的偏遠」的地理環境，夥同等兩名共犯，在綠島山區貨櫃屋內，種植大麻活株。(記者尤聰光／攝影)
台東縣警察局破獲首件離島種植大麻案，江姓主嫌（47歲）利用台東離島「偏遠中的偏遠」的地理環境，夥同等兩名共犯，在綠島山區貨櫃屋內，種植大麻活株。(記者尤聰光／攝影)

江姓男子夥同吳姓、邱姓男子在台東縣綠島設貨櫃屋種大麻，警方搜出市價180萬元(台幣，約5.5萬美元)的大麻活株28株、乾燥株25株，首次在綠島查獲大麻栽種，拘提三人依毒品罪移送。檢方聲押禁見江獲准，命吳台幣5萬元(約1500美元)交保，邱請回，追查是否已將大麻銷至本島。

警方調查，47歲江姓、47歲吳姓、62歲邱姓男子是台中市人，江曾在綠島經營浮潛生意，認識不少在地人，今年4月向不知情友人在綠島山區租地放置兩個貨櫃屋，夥同吳、邱種大麻，購買四部發電機使用，避免因用電異常引起出租友人或台電公司注意。

台東縣刑警大隊上月接獲情資，本月11日搜索，在貨櫃屋搜出大麻活株28株、乾燥株25株及大麻粉末、殘渣、吸食器、電子磅秤、發電機、燈具、霧化機、烘乾機、除濕器，同步在台中拘提江、吳及邱。

江、吳稱，首次嘗試種大麻，若成功打算運至本島販賣，尚未賣出就被查獲；邱稱，負責看守貨櫃屋，不知是種大麻。警方說，犯嫌利用偏遠離島種大麻，規避警方查緝，不排除已銷至本島，持續追查。

有當地居民說，貨櫃屋位於山區，原以為要經營民宿，但只放兩個貨櫃屋，不像做民宿，又常有人進出，感覺「怪怪的」，沒想到是種大麻。

大麻 民宿 毒品

上一則

台「喪屍煙彈」毒駕猖獗 刑事罰嚇阻力高 改列二級毒品

下一則

「我要死了」20歲女遊泰疑遭擄到緬甸 同行男閨密也失聯

延伸閱讀

德國披薩店「40號餐」附古柯鹼熱賣 150警埋伏抓販毒集團

德國披薩店「40號餐」附古柯鹼熱賣 150警埋伏抓販毒集團
探秘南加非法大麻農場 從「丁胖子廣場」到沙漠

探秘南加非法大麻農場 從「丁胖子廣場」到沙漠
華人記者冒死臥底非法大麻農場 「黑吃黑」老闆失百萬不報警

華人記者冒死臥底非法大麻農場 「黑吃黑」老闆失百萬不報警
華人記者冒死臥底南加大麻農場 揭血腥內幕

華人記者冒死臥底南加大麻農場 揭血腥內幕

熱門新聞

中共前重慶市委書記薄熙來(中)的兒子薄瓜瓜（右），與宜蘭羅東博愛醫院創辦人家族的女孩結婚，受到外界高度關注。（新浪微博）

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

2024-11-14 23:51
媒體人璩美鳳指柯文哲在總統大選期間曾對她性騷擾。(本報資料照片)

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

2024-11-11 21:45
川普在大選中大獲全勝，在全球無遠佛屆的影響力也無限加大。（路透）

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

2024-11-10 20:40
媒體人璩美鳳(中)舉行記者會說明柯文哲對她性騷，並出示LINE的對話紀錄。記者毛昱棋/攝影

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 LINE不堪內容曝光

2024-11-12 12:54
嘉義高中運動大會，有學生拿手機將教英文蔡姓女教師，與同學跳三振舞影片，貼在社群網站threads，女教師穿迷你短裙帶學生跳舞，身材姣好、露出細白長腿，畫面引發網友暴動。(記者魯永明／翻攝)

台灣美女高中師長腿短裙 運動會上跳三振舞成嬌點

2024-11-08 19:20
總統當選人川普。(美聯社)

2016年川蔡通上話 CNN分析為何賴清德低調賀川普當選

2024-11-08 19:34

超人氣

更多 >
薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安
半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺
因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑