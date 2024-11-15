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天外飛來一顆輪胎 當場砸死國道駕駛

記者林宛諭／彰化15日電
聯結車輪胎噴飛到對向車道，造成陳男身亡，後方三輛汽車追撞。(記者林宛諭／翻攝)
聯結車輪胎噴飛到對向車道，造成陳男身亡，後方三輛汽車追撞。(記者林宛諭／翻攝)

陳姓男子昨(14日)開車行經國道一號彰化縣路段，遭對向高姓男子駕駛聯結車的脫落輪胎砸中，引發後方三輛汽車追撞，陳重傷失去生命跡象，經送醫不治。據初步調查，陳被輪胎砸死而非追撞喪命，警方將高依過失致死罪移送，檢方訊後請回。

警方調查，昨上午8時半，42歲高姓男子駕駛半聯結車經國道一號北向201.7公里處，左後方輪胎脫落飛至南向車道，砸中52歲陳姓男子駕駛自小客車的前擋風玻璃，引發後方三輛汽車追撞。

陳受困駕駛座，消防隊趕到以機具撐開車體救出，檢查已無生命跡象，送醫急救，他氣管破裂、兩側氣血胸、頭胸部撕裂傷，經搶救不治。追撞三車的陳姓及兩名黃姓駕駛未受傷。

高稱，不知為何輪胎脫落，也未感覺胎壓不正常。陳的車是否遭後方車輛追撞，警方尚在釐清，初步研判死因是被輪胎砸中，詢後移送高。

據調查，陳是彰化人，住台中市，要回彰化種蘭花，途中遭輪胎砸中。

陳的哥哥、衛福部朴子醫院副院長陳大中說，父母及家人都在悲傷中，謝謝大家關心。

警方呼籲，駕駛人行車前務必檢查輪胎等車況，依道路交通管理處罰條例，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，可處1000至6000元罰鍰，因而致人受傷者吊扣駕照一年，致人重傷或死亡吊銷駕照。

陳姓男子昨開車行經國道一號彰化路段，遭對向高姓男子駕駛聯結車的脫落輪胎砸中，引發...
陳姓男子昨開車行經國道一號彰化路段，遭對向高姓男子駕駛聯結車的脫落輪胎砸中，引發後方三輛汽車追撞，陳經送醫不治。(圖／翻攝自「車輛交通事故研究所」臉書)
陳男被輪胎砸中後送醫不治，駕駛車輛也近乎全毀。(記者林宛諭／翻攝)
陳男被輪胎砸中後送醫不治，駕駛車輛也近乎全毀。(記者林宛諭／翻攝)

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