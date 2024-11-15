我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹The One 傳馬英九將出席

川普反對堵車費重啟：將傷害工薪家庭 阻擾紐約市復甦

有安全疑慮未封閉…阿里山木棧道斷裂奪命 家屬求國賠

記者黃于凡、李宗祐／嘉義15日電
嘉義縣阿里山福美吊橋景觀平台木棧道前天腐朽斷裂，造成1死4傷，縣府慰問傷者及死者家屬。(圖／嘉義縣政府提供)
嘉義縣阿里山福美吊橋景觀平台木棧道前天腐朽斷裂，造成1死4傷，縣府慰問傷者及死者家屬。(圖／嘉義縣政府提供)

嘉義縣阿里山鄉福美吊橋景觀平台木棧道前天突斷裂，5名在4.6公尺高棧道拍照的苗栗遊客摔落，造成77歲廖姓婦人傷重不治，4人受傷，檢方昨相驗，將追究有無過失致死刑責，死者家屬悲慟，將請求國家賠償。

苗縣通霄44名退休教師及家眷至阿里山旅遊，前天下午4時多抵福美吊橋，陸續爬上一旁景觀平台，廖姓婦人等5人在木棧道拍照時，疑因木棧道腐朽斷裂，5人摔落水泥地面，消防局出動大批人車將5名傷者送醫，廖姓婦人因頭部重傷不治。

家屬獲報後連夜從苗栗趕到嘉義，嘉義縣副縣長劉培東、苗栗副縣長邱俐俐昨也到醫院慰問傷者及死者家屬，4名傷者都骨折，2人在聖馬爾定醫院治療，2人轉至台中童綜合醫院。嘉義縣府指出，已提供傷者慰問金2萬元、死者10萬元，並安排家屬住宿需求及全力協助後續醫療及喪葬事宜。

檢方昨相驗，廖姓婦人頭部嚴重外傷，胸部外傷併雙側多處肋骨骨折併氣血胸，右側鎖骨骨折、肝挫傷，因木棧道斷裂意外而從高處摔落地面，嚴重創傷死亡，將釐清意外原因，調查木棧道管理維護有無疏失，追究有無過失致死責任。

廖姓婦人家屬悲慟，將請求國賠。阿里山鄉長高瑞芳說，福美吊橋景觀平台由鄉公所維護管理，將進行的改善工程是針對吊橋四個角加固，當初委外評估只針對吊橋橋體，未檢視景觀平台木棧道，發生憾事令人難過。

此意外昨成議會質詢焦點，議員詹琬蓁、莊竣傑、陳柏麟、李國勝質疑，福美吊橋景觀平台是88風災後紅十字會捐建，年久失修，原訂11月9日動工維修，早知結構安全有疑慮，卻遲未動工也未封閉，才釀成意外；縣內有許多吊橋，山區多雨，木頭潮濕，若沒檢修維護，安全堪慮，要求縣府建立檢修機制，全面檢查。

縣長翁章梁說，為防範類似意外發生，將加強觀光設施安全管理與維護，尤其木製設施及景觀平台，已責成文觀局加強檢查。

阿里山 觀光 退休

上一則

央行打炒房「3目的達成」楊金龍：盼房價明年中慢慢下來

下一則

天外飛來一顆輪胎 當場砸死國道駕駛

延伸閱讀

公視「神木之森」獲AIS盧米埃爾8K部門優秀作品獎

公視「神木之森」獲AIS盧米埃爾8K部門優秀作品獎
阿里山木棧道斷裂 5人從1樓高處摔落 1人送醫不治

阿里山木棧道斷裂 5人從1樓高處摔落 1人送醫不治
台灣阿里山福美吊橋旁木棧道斷裂 1死4傷

台灣阿里山福美吊橋旁木棧道斷裂 1死4傷
意外頻傳 沈春華險遭機器勒脖 陳雅琳滑倒重摔手骨折

意外頻傳 沈春華險遭機器勒脖 陳雅琳滑倒重摔手骨折

熱門新聞

中共前重慶市委書記薄熙來(中)的兒子薄瓜瓜（右），與宜蘭羅東博愛醫院創辦人家族的女孩結婚，受到外界高度關注。（新浪微博）

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

2024-11-14 23:51
媒體人璩美鳳指柯文哲在總統大選期間曾對她性騷擾。(本報資料照片)

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

2024-11-11 21:45
川普在大選中大獲全勝，在全球無遠佛屆的影響力也無限加大。（路透）

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

2024-11-10 20:40
媒體人璩美鳳(中)舉行記者會說明柯文哲對她性騷，並出示LINE的對話紀錄。記者毛昱棋/攝影

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 LINE不堪內容曝光

2024-11-12 12:54
嘉義高中運動大會，有學生拿手機將教英文蔡姓女教師，與同學跳三振舞影片，貼在社群網站threads，女教師穿迷你短裙帶學生跳舞，身材姣好、露出細白長腿，畫面引發網友暴動。(記者魯永明／翻攝)

台灣美女高中師長腿短裙 運動會上跳三振舞成嬌點

2024-11-08 19:20
總統當選人川普。(美聯社)

2016年川蔡通上話 CNN分析為何賴清德低調賀川普當選

2024-11-08 19:34

超人氣

更多 >
薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安
半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺
因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑