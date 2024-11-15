央行下重手 全台都縮手 房市冷 第4季建商爆緩推潮

政府打炒房措施一波波，建商推案變緩。(本報資料照片)

中央銀行下重手，全台建商推案全縮手。央行 第7波管制發酵，外溢效應打到預售市場，第4季爆發「新案緩推潮」，根據全台建商彙整緩推概況，本季北、中、南台灣緩推案量總計逾4000億元。

今年第三季起房市受到限貸、央行祭出新的房市管制措施等，買氣明顯降溫，多數原先計畫在九二八檔期或年底進場的個案都不推了。

據市調業者及相關建商公會統計，全台第四季遞延推案量恐超過4000億元，其中，北台灣預估遞延量達約兩千億元，中、南部都超過1000億元。

住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，今年房市下半年的買氣瞬間凝結，看屋量與交易量都與熱況之際是好幾倍的落差，成交掛蛋蔓延數周，連新開案都無蜜月期，案場多在捕蚊，建商反攻為守，讓去年上半年因應平均地權條例修法上路而延推的情況再現。

北台灣方面，包括台北市中正區、南港區、大同區，新北市三重區、中和區，以及桃園市中壢區、新竹市東區等指標案延推，加總已來到1885億元，若加計其他小案，緩推金額預計突破2000億元。

若以台中來看，目前已知，將延後推出的指標型建案包括豐邑機構在七期的住宅與商辦兩案，合計總銷600億元，聯聚建設七期兩百億元商辦「聯聚中衡大廈」，惠昇建設七期140億元秋紅谷案，由鉅建設60億元太平馬卡龍公園案等。此外，還有不少在地品牌建商新案，也陸續傳出「正在調整產品規畫」，將延後進場，預期明年三二九檔期將會明朗。

至於南台灣，高雄房地產 市場近期來客數與成交量重挫五至七成，「只剩三成不到」，建商推案急縮，案量相對大減五成以上、粗估金額上千億元。

高雄不動產開發公會理事長陸炤廷說，房市大環境不利，目前市場上已申報開工的建案依進度執行，傳出許多預定明年春節後要動工的建案，則決定暫緩施工，主要是市場氣氛對建商不友善，加上銀行撥款趨於嚴格。

大高雄不動產開發公會理事長洪光佐指出，政府大張旗鼓打炒房，全台灣都受影響，房市一天比一天黯淡，目前各接待中心來人數與成交量驟減，剩下不到三成，也就是減少了七成以上。此外，之前已經成交等交屋的，面臨銀行額度問題，很多銀行個案融資 都要排隊，交屋一延再延影響很大。

洪光佐表示，10月初高雄有颱風，有些原本要推案的接待中心被颱風破壞後，就乾脆取消推案放慢腳步，如此反而好，不要跟市場逆勢對抗，就不會陷入惡性競爭。