央行打炒房「3目的達成」楊金龍：盼房價明年中慢慢下來

央行總裁楊金龍祭出一波波打炒房重拳。(記者胡經周／攝影)

中央銀行9月祭出第7波房市管制是否已見成效？央行 總裁楊金龍昨天表示，央行對銀行道德說服並採第7波房市管制，主要是為了扭轉房價 上漲的預期心理，目前預期心理確實已經扭轉，但並非政策一實施，房價就能馬上下來。從網路分析來看，市場對房價上漲的預期心理已經停止，但房價要到明年中才有辦法慢慢調整下來，央行也希望房市能如此，並達到「軟著陸」目標。

楊金龍昨天赴立法院財委會報告，立委陳玉珍關注央行第7波打炒房措施是否已有成效，楊金龍回應，央行對銀行進行道德說服，要求一年內要做不動產貸款 的調整、不要把銀行的信用資源過度集中在房地產上；不只如此，央行九月也宣布採取第7波房市管制，有助促進國銀落實央行道德勸說的自主改善計畫。

陳玉珍追問，房價何時才會下來，楊金龍說，從網路分析來看，目前對房價上漲的預期心理已經停止，但房價的調整恐怕要到明年中才有辦法慢慢調整下來，央行也希望能夠如此，也就是達到「軟著陸」的目標。

立委羅廷瑋詢問，央行第7波房市管制措施是否能把房價打下來？楊金龍表示，央行採取第七波房市管制有三個目的，首先是透過道德說服，讓銀行自主調整不動產放款，第二是透過第7波房市管制措施，讓首次購買房屋的人比較容易拿到銀行資金，第三則是讓房價上漲的預期心理能夠反轉，央行評估的結果是，目前這三個目的都有達到。市場推論，楊金龍此話暗示，央行目前未有續採第八波房市管制的計畫。