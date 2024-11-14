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大谷50轟紀念球台北101展出 日台交流協會：「大谷，歡迎你來」

記者蘇志畬、林海／台北14日電
大谷50轟紀念球，13日起在台北101觀景台展出。(記者林俊良／攝影)
大谷50轟紀念球，13日起在台北101觀景台展出。(記者林俊良／攝影)

美國職棒道奇日本球星大谷翔平今年締造「50轟、50盜」驚人紀錄，第50轟紀念球由優式資本標下，昨起在台北101觀景台展出，日本台灣交流協會代表片山和之還特別向大谷喊話：「歡迎你來！」

台北101舉辦「夢想高飛」特展將展至明年3月2日，以1.4億台幣(約429.6萬美元)標下紀念球的

優式資本公司無償出借，另加上借展的大谷球衣和球帽，及台灣棒球名人堂協會出借的陳金鋒、王建民球具，還將購買台幣100萬元(約3萬美元)的觀景台門票，邀公益團體參觀。

交通部長陳世凱期待這顆球吸引更多人來到台北101；台北101董事長賈永婕表示，透過這一顆紀念球，讓世界看到台灣對棒球的熱愛，也藉此推動公益活動，攜手各企業一起贊助基層棒球發展或協助偏鄉兒童。

這是片山和之來台後最開心的活動，盼藉由這次大谷的紀念球，為台灣小朋友帶來夢想和希望，片山更以中文說：「大谷，台灣愛你，歡迎你來！」

在大聯盟敲出台灣球員最多轟的張育成受邀出席，親眼看到這顆50轟紀念球，很想問問大谷到底怎麼辦到，也希望能夠帶動台灣棒球熱潮，「政府、企業多加支持，期待有一天看到台灣人打出比大谷更厲害的成績。」

日本 大谷翔平 道奇

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