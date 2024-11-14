國際旅客訪台少 國政基金會籲修法：每年開放100萬陸客

國家政策研究基金會今邀集業界公協會及專家學者召開國家觀光政策年終檢討座談會。(記者周湘芸／攝影)

台灣交通部觀光 署原定今年達1千萬國際旅客目標，但截至目前僅不到650萬人次。國家政策研究基金會今(14)邀集業界公協會及專家學者召開國家觀光政策年終檢討座談會，並指出，應該針對現行觀光困境進行修法，包括成立國家促進觀光產業委員會，每3個月做工作報告。另為振興兩岸觀光產業，應每年開放100萬人次陸客。

國家政策研究基金會永續發展組召集人陳宜民指出，民進黨政府不斷用補貼拚觀光，但今年5月底國際客來台不到500萬人次，年底可能750萬都達不到。此外，今年1到8月出入逆差達到641萬人次，產值逆差推估將達7300億元，均創下歷史新高。此外，這些數字中有不少人是來台居留工作、過境，也都領到觀光補助，具有爭議。

前考選部法學博士董保城表示，發展觀光條例已經很久沒修法，建議成立國家促進觀光產業委員會，每3個月由召開一次會議，由行政院長主持擬定發展觀光策略。另為振興兩岸觀光產業、促進兩岸和平，應該每年至少開放100萬人次陸客來台。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，今年台灣確實遇到一些天災，但天災影響短暫，更大問題是兩岸局勢緊繃，很多大型軍演源自政府對兩岸關係處理太粗糙，很多外國人看到這麼多衝突，就認為台灣不安全，像是日本 人雖然減少出國，但前往韓國的衰退幅度卻沒有來台嚴重，主因就是日本人認為台灣不安全。

中華觀光管理學會理事長李銘輝表示，台灣歷經疫情這麼長時間，交通設施、景點卻都沒有改變，國外很多設施在AI使用更成熟，反觀台灣還在原地不動，甚至可以說沒有進步反而退步。

中華大學觀光學院副教授沈冠亞指出，台灣在觀光政策列很多觀光預算，但花大錢沒有找對方向，光靠補助絕對不能治本。台灣隨便一個地方辦活動，住宿價格就要漲2、3倍，這連國人都無法接受，更不用說要吸引國際觀光客，這就是因為沒有好的管理機制。

前台北城市科技大學觀光事業學系副教授陳善珮認為，當局要做2大檢討，第一是觀光入境統計做清楚，很多不是觀光客都被納入，在擬訂政策會有模糊不清的狀況；第二是檢討補助，很多東南亞 客的補助跟僑委會、教育部重複，過去陸生來台讀書，放假都是想著怎麼消費，東南亞學生放假都是想著怎麼賺錢，這是很大對比。

陳善珮也說，這幾個月各航空公司航線不斷拓張，這對吸引國際觀光客有幫助，政府應該藉此拓展，像是今年很多航空開西雅圖航線，目的就是要爭取中轉客，政府也可以順勢推中轉客入境台灣72小時等。