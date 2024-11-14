國際旅客訪台少 國政基金會籲修法：每年開放100萬陸客
台灣交通部觀光署原定今年達1千萬國際旅客目標，但截至目前僅不到650萬人次。國家政策研究基金會今(14)邀集業界公協會及專家學者召開國家觀光政策年終檢討座談會，並指出，應該針對現行觀光困境進行修法，包括成立國家促進觀光產業委員會，每3個月做工作報告。另為振興兩岸觀光產業，應每年開放100萬人次陸客。
國家政策研究基金會永續發展組召集人陳宜民指出，民進黨政府不斷用補貼拚觀光，但今年5月底國際客來台不到500萬人次，年底可能750萬都達不到。此外，今年1到8月出入逆差達到641萬人次，產值逆差推估將達7300億元，均創下歷史新高。此外，這些數字中有不少人是來台居留工作、過境，也都領到觀光補助，具有爭議。
前考選部法學博士董保城表示，發展觀光條例已經很久沒修法，建議成立國家促進觀光產業委員會，每3個月由召開一次會議，由行政院長主持擬定發展觀光策略。另為振興兩岸觀光產業、促進兩岸和平，應該每年至少開放100萬人次陸客來台。
中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，今年台灣確實遇到一些天災，但天災影響短暫，更大問題是兩岸局勢緊繃，很多大型軍演源自政府對兩岸關係處理太粗糙，很多外國人看到這麼多衝突，就認為台灣不安全，像是日本人雖然減少出國，但前往韓國的衰退幅度卻沒有來台嚴重，主因就是日本人認為台灣不安全。
中華觀光管理學會理事長李銘輝表示，台灣歷經疫情這麼長時間，交通設施、景點卻都沒有改變，國外很多設施在AI使用更成熟，反觀台灣還在原地不動，甚至可以說沒有進步反而退步。
中華大學觀光學院副教授沈冠亞指出，台灣在觀光政策列很多觀光預算，但花大錢沒有找對方向，光靠補助絕對不能治本。台灣隨便一個地方辦活動，住宿價格就要漲2、3倍，這連國人都無法接受，更不用說要吸引國際觀光客，這就是因為沒有好的管理機制。
前台北城市科技大學觀光事業學系副教授陳善珮認為，當局要做2大檢討，第一是觀光入境統計做清楚，很多不是觀光客都被納入，在擬訂政策會有模糊不清的狀況；第二是檢討補助，很多東南亞客的補助跟僑委會、教育部重複，過去陸生來台讀書，放假都是想著怎麼消費，東南亞學生放假都是想著怎麼賺錢，這是很大對比。
陳善珮也說，這幾個月各航空公司航線不斷拓張，這對吸引國際觀光客有幫助，政府應該藉此拓展，像是今年很多航空開西雅圖航線，目的就是要爭取中轉客，政府也可以順勢推中轉客入境台灣72小時等。
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