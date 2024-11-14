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台學者：極端氣候 民眾買房別再挑水岸第一排了

特派記者王惠英、陳熙文／巴庫報導
國際氣候發展智庫執行長趙恭岳（左）、國泰金控總經理李長庚（中）、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（右二）、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫（右）出席COP29，一同在帛琉館前合影。（特派記者余承翰／攝影）
國際氣候發展智庫執行長趙恭岳（左）、國泰金控總經理李長庚（中）、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（右二）、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫（右）出席COP29，一同在帛琉館前合影。（特派記者余承翰／攝影）

11月的此刻，西北太平洋罕見地同時出現四個颱風；從美國颶風、西班牙洪災到菲律賓颱風，極端氣候事件層出不窮，造成可怕的人員傷亡與財物損失，參與氣候峰會的台灣學者認為，這凸顯調適是經常被疏忽卻日趨重要的課題。

國際氣候發展智庫執行長趙恭岳表示，「我們需要在變動環境中找到讓自己安然無恙的方法，這就是調適的重要性，同時要以科學和自然為本，提升應對氣候變遷的韌性。」

「由於部分氣候變遷影響已不可逆，強有力的調適策略至關重要。」清華大學科技法律研究所教授范建得表示，COP29被認為是優先考慮調適和確保必要資源投入的關鍵機會，應加強國家調適計畫的制定和實施，並把重點放在創新融資機制與技術援助。

趙恭岳表示，「氣候服務」的主流化很重要。所謂的氣候服務，就是透過氣候研究、監測、模擬取得科學資訊，並且轉化為可實行的服務，協助公私部門更妥善適切的應對氣候風險與機會。

台灣今年首度發布「國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適」，專家示警：如果世界無法有效控制溫室氣體排放，台灣的夏天恐長達七個月、高溫逾攝氏36度增加75日，侵台颱風的風速和降雨也有增加的趨勢。

趙恭岳指出，大部分人類行為都與天氣有關，公私組織都必須正視氣候風險，將之納入組織營運規畫的重要因素。

今年10月底，台灣各地方政府依規定向環境部報請核定的地方調適執行計畫；上市櫃公司在監管要求下必須揭露氣候相關的財務狀況，也要編列相關預算，才能避免氣候危機。

趙恭岳補充，全球暖化直接衝擊水、糧食和農業，每個人也要理解並支持應對氣候變遷的重要性，在日常生活中做出更明智的選擇，「好比買房子不要再挑選最貴卻有風險的水岸第一排了」。

氣候變遷 氣候峰會 預算

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