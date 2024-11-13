童子賢：核能可以打擊通膨 台排碳降低出口碳稅也低

和碩科技董事長童子賢表示，核能是不排碳的電力，可以打擊通膨、壓低電價。（本報資料照片）

國家氣候變遷 對策委員會副召集人、和碩董事長童子賢昨（12）日表示，核能是不排碳的電力，可以打擊通膨、壓低電價，如果台灣排碳可以降低，出口產品的碳稅也會降低，有利於產業界競爭力。

童子賢昨日出席2024綠色科技新創競賽頒獎典禮，接受媒體採訪談到減碳 及通貨膨脹等議題並提出觀點。

國家氣候變遷對策委員會副召集人兼中央研究院院長廖俊智日前赴立法院進行業務報告，表示台灣不能放棄任何減碳的機會，包含去碳燃氫、地熱、核電等。同為國家氣候變遷對策委員會副召集人的童子賢力挺廖俊智的論點，每一度電只要來自不排碳的能源，所發的電都很重要，都不要放棄。

他表示，美國總統當選人川普 主張不要理會氣候變遷議題，還喊出多燒石油和煤炭、不要綠能等政見，這些政見未必可以真正兌現，但如果真的按照川普政見實施，可能對地球暖化非常不利。暫時不論川普的議題，他關注台灣本身不產能源，需要進口能源，要符合防止地球暖化趨勢、確保台灣的能源安全，更重要的是成本，不能讓台灣的消費者負擔不起，過去台灣電價偏低，但經過這兩三年調整，現在已跟韓國在伯仲之間，若再調漲會造成通膨更加嚴重。

他強調，如果不放棄在台灣運作成熟的核二、核三廠，可以相對壓低通膨。歐美先進國家可能會對台灣的出口產品課碳稅，降低台灣的排碳，碳稅也會降低，有利於產業界競爭力。

針對美國切斷陸企尋求7奈米以下AI晶片代工，童子賢認為，這屬於對抗全球化風波的一部分。目前美國與中國兩大經濟板塊和政治板塊正在對抗，不是只有美國在管制AI晶片，近一個月中國大陸也在管制無人機關鍵零組件。

童子賢表示，只能靜觀其變，希望早日和平，全球回到經濟相互合作軌道，減少摩擦並增加合作，也能增加溝通、避免衝突。希望這些管制能早日達成共識落幕，這樣才有利台灣經濟發展，廠商出口比較不受干擾。