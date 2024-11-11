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200人秋鬥大遊行 高喊和平反戰、民生優先

記者李柏澔／台北11日電
秋鬥遊行隊伍抵達凱道前方時點起煙霧彈，眾人躺在地上抗議。(記者曾原信／攝影)
秋鬥遊行隊伍抵達凱道前方時點起煙霧彈，眾人躺在地上抗議。(記者曾原信／攝影)

秋鬥大遊行昨天登場，今年主訴求「和平反戰、民生優先」，總指揮林子文說，川普當選美國總統後台灣要繳的保護費會更多，但就算總預算全部都放在國防預算，川普也認為不夠，應該多挹注在解決民生問題；數十個團體要求正視「三高」問題，呼籲賴政府勿再激化兩岸對立。

今年參與遊行的團體和人數僅約200多人，前台北市勞工局長、秋鬥發起人鄭村棋強調，本次遊行人數沒有過去多，但能延續至今已相當了不起。

秋鬥召集人黃德北說，兩岸關係正處於危機時刻，政府要有化危機為轉機的智慧，要團結起來和平反戰，他呼籲總統賴清德應反戰而非意識形態主導的備戰，台灣不該成為美國反對中國大陸崛起的棋子。

另外，數十個團體要求政府正視高物價、高房價、高工時等「三高」問題，將勞動權益與民生擺在優先地位。現場也有勞工團體呼籲，政府應把過去砍掉的七天國定假日補回來，讓勞工有更多的休息時間。

總指揮林子文表示，秋鬥長期以來一直是台灣勞工階級與所有被壓迫團體齊聚發聲的平台，但民進黨把台灣變成一個失語的島嶼，更應逆風發聲。

林子文說，即便戰事在台灣尚未發生，但百姓普遍過得並不好，尤其通膨讓百姓生活相當辛苦，政府不能只漲基本工資，也要努力抑制物價飆。

勞工 三高 預算

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