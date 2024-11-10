曾因新冠失嗅覺…台灣吳葵妮蟬聯4屆世界巧克力大賽冠軍

2024世界巧克力大賽結果揭曉，來自台灣的巧克力職人吳葵妮（圖）奪下1金3銀1銅3特別獎，是台灣首名巧克力師連續4年獲得世界冠軍。（中央社）

2024世界巧克力大賽結果，昨天晚間揭曉，來自台灣的巧克力職人吳葵妮再奪下1金3銀1銅3特別獎，蟬聯4屆世界冠軍，寫下台灣紀錄。

「世界巧克力大賽」（International Chocolate Awards, ICA）在世界巧克力從業人員中有著崇高地位，由歐洲區、美洲區、亞太區等全球13大分區選出的金、銀、銅得獎者都有資格進入全球決賽，也被譽為巧克力界奧斯卡 。

被外界看好的全球得獎最多的亞裔 巧克力工藝師、台灣巧克力職人吳葵妮今年再度在「世界巧克力大賽」奪1金3銀1銅3特別獎，更是台灣首名巧克力師連續4年獲得世界冠軍。

參賽至今，吳葵妮也超越多數巧克力師，以不同口味作品分別奪下6個世界金牌與6個亞洲金牌，橫跨黑巧克力、牛奶巧克力到白巧克力，其作品多元性涵蓋了夾心巧克力（bonbon）到整塊的巧克力霸（bar），再到軟糖與果乾類巧克力，為亞洲人贏得最搶眼世界第一榮耀。

吳葵妮今年接受中央社專訪時坦言，在感染新冠疫情 後，一度導致嗅覺喪失，讓她原本沒有打算要參加今年比賽，甚至一度以為「人生巔峰就此結束」，但她仍堅持自己夢想，在今年7月順利在亞太區比賽脫穎而出後，昨晚世界賽也順利奪金。

吳葵妮在頒獎典禮致詞感謝評審團讓她能為亞洲發光，作為少數獨立創業女主廚，這一路她犧牲私人生活去克服許多挑戰；吳葵妮感性地說，她並不強大，只是盡忠職守，感謝上帝賜給她強大夢想。