1次發6瓶保久乳 台「班班有鮮乳」亂象叢生 教長：不樂見

農委會和教育部從今年九月開始推出「班班有鮮乳」政策後，學生每周可以喝二次鮮乳、保久乳或含鈣豆漿。圖為彰化學童在班上喝鮮乳。(圖／明聖國小提供)

農業部 、教育部 合作推出的「班班有鮮乳」政策，然而許多學校因配送問題，導致學生一次帶回多瓶保久乳，引發爭議，而提供乳糖不耐症者的含鈣豆漿至今也還喝不到。對此，教育部長鄭英耀強調「這不是我們所樂見」，豆漿部分已向廠商下訂，至於配送問題，教育部會隨時了解地方困境，滾動式修正。

農委會和教育部從今年9月開始推出「班班有鮮乳」政策後，學生每周可以喝二次鮮乳、保久乳或含鈣豆漿，因鮮乳不易保存，超過七成學校選擇訂保久乳。不過近日傳出有不少學校因配送問題，讓學生一次帶6瓶、8瓶鮮乳回家，家長抱怨根本喝不完，最後都是大人在幫忙喝。

鄭英耀表示，這不是教育部所樂見的，但許多縣市確實有冷鏈運送保存的考量。教育部也會隨時了解地方困境，中央和地方一起努力，協助學童有更好的鈣與蛋白質攝取。

鄭英耀表示，乳品的部分，目前22縣市地方政府均已排除困難，全部下單；提供給乳糖不耐學生的含鈣豆漿，也都已向廠商下訂單，還在評審的過程。

鄭英耀說，有些縣市的學校跟在地酪農配合，調查學童所需的鮮乳、保久乳需求，廠商就會依照需求直接配送到各縣市。既然這些有山有海的地方都克服了困難，教育部也會隨時了解地方困境，讓中央和地方一起努力，協助學童有更好的鈣與蛋白質攝取。

本學期「班班有鮮乳」政策亂象叢生，媒體詢問下學期是否會調整？鄭英耀說，政策有好的起心動念，執行過程確實看到一些現象，內部一直在做滾動式修正，作為未來政策推動的參考。