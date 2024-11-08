我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

買電子煙不察證件 台高中生使用率3年攀升 學校想管都難

記者李芯、廖靜清／台北8日電
台灣青少年吸食電子煙情況愈發氾濫，立委呼籲政府應管制電子菸販賣源頭，而不是把問題轉移到教師和家長身上。示意圖。(美聯社)
台灣青少年吸食電子煙情況愈發氾濫，立委呼籲政府應管制電子菸販賣源頭，而不是把問題轉移到教師和家長身上。示意圖。(美聯社)

電子煙危害青少年已成嚴重社會問題，教育部長鄭英耀昨在立法院備詢時坦言，學校查電子煙有挑戰、有困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，政府竟不願進行源頭管理，把問題丟回給老師、家長，難怪電子煙在網路電商依然氾濫。

教育部、衛福部、數位發展部等相關部會官員，昨就電子煙入侵校園議題專題報告。根據衛福部調查，國中生電子煙使用率從2018年的1.9%，上升到2021年的3.9%；高中職生使用率則從2018年的3.4%，上升到2021年的8.8%，顯示青少年吸食電子煙情況愈發氾濫，然而根據衛福部統計，到上月30日止，聯合稽查52萬餘家次，卻只有開立處分書1370件。

立委洪孟楷表示，國中生買紙菸會被要求看身分證，購買電子煙卻不用，在網路搜尋電子煙，馬上查到販售的網站，任何人都可輕易買到。立委柯志恩、萬美玲也質疑，學生攜帶電子煙，學校到底怎麼查？難道責任都在老師身上？

教育部長鄭英耀表示，看到衛福部調查的學生電子煙使用率，「數字確實讓我訝異，比率確實有偏高」。不過他也坦言學校查電子煙有挑戰、有困難，現在的新興毒品、電子煙造型不易辨別，希望透過家庭、社區、志工、NGO與學校共同合作。

國健署副署長賈淑麗則說，近兩周衛福部與縣市警政、校園合作查處，查到千件以上，已要求縣市加強裁罰的速度與力道。此外，電子煙販售網站分為境內或境外，境內網路只要結尾是「.tw」，皆全部封網。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，教育部的答覆宛如兩手一攤，讓老師、家長自行處理，衛福部也提不出具體解決辦法，顯示政府對防制電子煙「無能為力」。去年3月「菸害防制法」新法上路後過了20個月，菸害取締毫無作為，難怪菸商不怕。

泰國已開始嚴格管制電子煙，保護兒童和青少年，泰國衛生部、數位部與警政單位合作，聯手封鎖76個行銷新型菸品網站。林清麗說，政府應積極稽查取締，否則源頭不管理，老師、家長再怎麼管，學生都買得到，助長菸商殘害國人健康。

教育部 泰國 毒品

上一則

1次發6瓶保久乳 台「班班有鮮乳」亂象叢生 教長：不樂見

下一則

朝野達3共識 總預算可望付委 肉搏戰才要開始

延伸閱讀

義大利數位皮夾上路 不怕忘帶駕照健保卡

義大利數位皮夾上路 不怕忘帶駕照健保卡
電子煙戕害青少年 抓50萬件僅罰1247件

電子煙戕害青少年 抓50萬件僅罰1247件
黑白集／高中生動員服勤 兩岸戰爭「玩真的」？

黑白集／高中生動員服勤 兩岸戰爭「玩真的」？
高中調查戰時服勤意願？教長：後勤協助無關戰事

高中調查戰時服勤意願？教長：後勤協助無關戰事

熱門新聞

烏克蘭台籍傭兵吳忠達（左）不幸在烏東戰場遭遇猛烈砲火喪命，同隊台籍戰友潘文揚（右）今哽咽還原吳忠達陣亡前一刻，指砲彈擊中阿達，兩人僅距離6公尺，阿達腰部被炸一個大洞。圖／取自牧師黃春生臉書

還原吳忠達陣亡前一刻 台籍戰友哽咽：他腰部被炸出大洞

2024-11-04 13:43
(取自聯合新聞網)

華航對決康芮…搖晃中驚險降落 全機乘客鼓掌

2024-10-31 12:23
俄烏戰事激烈，台灣志願傭兵吳忠達加入烏克蘭，不幸在戰場遇猛烈砲擊身亡；台灣牧師黃春生貼文指阿達遺體還在戰場。圖／取自牧師黃春生臉書

吳忠達戰死烏克蘭 曾說「若我發生意外，讓我留在這裡」

2024-11-03 12:30
香港歌手劉德華睽違11年再度來台開唱，卻不斷被綠營政治人物針對，先是被批評「媚共」，後因他演唱「中國人」被質疑「非常中國的設計」。國民黨立委羅智強今天表示，原來「沒有人需要為自己的認同道歉」，只是民進黨的幹話。圖／聯合報系資料照片

劉德華在台唱「中國人」惹議 羅智強為他鳴不平

2024-11-02 10:27
牧師黃春生貼出吳忠達和俄軍交戰的影片，只見吳忠達身後有一名烏克蘭戰友和戰車，不遠處傳來隆隆的槍砲聲，顯見戰況激烈。(取材自牧師黃春生臉書官網)

台籍雇傭兵吳忠達戰死烏克蘭 他在戰場和俄軍交戰影片曝光…

2024-11-03 22:20
馬斯克旗下的SpaceX公司，傳以地緣政治風險為由，要求台灣供應商將製造地點移往海外。（路透資料照片）

地緣政治風險 傳SpaceX要台廠外移 部分供應商已遷越泰

2024-11-06 01:28

超人氣

更多 >
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？

紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？
曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前
「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜
選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人

選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人