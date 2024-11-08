買電子煙不察證件 台高中生使用率3年攀升 學校想管都難

台灣青少年吸食電子煙情況愈發氾濫，立委呼籲政府應管制電子菸販賣源頭，而不是把問題轉移到教師和家長身上。示意圖。(美聯社)

電子煙危害青少年已成嚴重社會問題，教育部 長鄭英耀昨在立法院備詢時坦言，學校查電子煙有挑戰、有困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，政府竟不願進行源頭管理，把問題丟回給老師、家長，難怪電子煙在網路電商依然氾濫。

教育部、衛福部、數位發展部等相關部會官員，昨就電子煙入侵校園議題專題報告。根據衛福部調查，國中生電子煙使用率從2018年的1.9%，上升到2021年的3.9%；高中職生使用率則從2018年的3.4%，上升到2021年的8.8%，顯示青少年吸食電子煙情況愈發氾濫，然而根據衛福部統計，到上月30日止，聯合稽查52萬餘家次，卻只有開立處分書1370件。

立委洪孟楷表示，國中生買紙菸會被要求看身分證，購買電子煙卻不用，在網路搜尋電子煙，馬上查到販售的網站，任何人都可輕易買到。立委柯志恩、萬美玲也質疑，學生攜帶電子煙，學校到底怎麼查？難道責任都在老師身上？

教育部長鄭英耀表示，看到衛福部調查的學生電子煙使用率，「數字確實讓我訝異，比率確實有偏高」。不過他也坦言學校查電子煙有挑戰、有困難，現在的新興毒品 、電子煙造型不易辨別，希望透過家庭、社區、志工、NGO與學校共同合作。

國健署副署長賈淑麗則說，近兩周衛福部與縣市警政、校園合作查處，查到千件以上，已要求縣市加強裁罰的速度與力道。此外，電子煙販售網站分為境內或境外，境內網路只要結尾是「.tw」，皆全部封網。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，教育部的答覆宛如兩手一攤，讓老師、家長自行處理，衛福部也提不出具體解決辦法，顯示政府對防制電子煙「無能為力」。去年3月「菸害防制法」新法上路後過了20個月，菸害取締毫無作為，難怪菸商不怕。

泰國 已開始嚴格管制電子煙，保護兒童和青少年，泰國衛生部、數位部與警政單位合作，聯手封鎖76個行銷新型菸品網站。林清麗說，政府應積極稽查取締，否則源頭不管理，老師、家長再怎麼管，學生都買得到，助長菸商殘害國人健康。