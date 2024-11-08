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少女被改名「壞」 繼母為出氣「要她背著壞名成年」

記者朱冠諭、曾增勳／桃園8日電

桃園市議員黃敬平昨爆料桃園一名國中女特教生，竟遭生父和繼母改名，名字最後一字被改成「壞」，繼母嗆「要讓她背著壞名到成年」，戶所等人員苦勸仍攔不住，盼市府設法補救。市長張善政表示已向內政部反映，法務局也表示全力補救。

黃敬平總質詢時指接獲某校長陳情，指該校一名女學生有情緒方面特教問題，並非不能輔導及管教，她的生父與繼母卻在未經女兒同意下，6月到戶政事務所把女兒姓名最後一字改成「壞」，還在社交平台貼出她的名字，語帶嘲諷。

黃敬平說，女學生得知被改名後情緒崩潰，繼母竟嗆「把她改成壞名才能出一口惡氣、讓我舒心」、「就是要讓她背著壞名到成年」，生母、師長、戶所人員及社工均認為不妥，但依姓名條例規定，未成年人改名毋需當事人簽名；生母也很苦惱，無奈沒有監護權，只能透過司法程序申請保護令。

黃敬平說，生父和繼母的惡行不只一樁，半年來六度把女兒趕出家門，一度淪落街頭住在宮廟，生母接回同住照顧後，生父與繼母又到校逼女兒交出家門磁扣鑰匙，六度故意將女兒報警列失蹤協尋人口，警方只好屢屢到校查證後，再通知生母至派出所撤銷協尋。

校長表示，女學生表現良好，與同學相處融洽，今年運動會還創佳績，但被改名後情緒崩潰，師長擔憂女學生想不開，發函戶所請求幫忙。黃敬平說，現在女學生由生母照顧，校方希望幫孩子把名字改回來。他也呼籲社會局、法務局依法介入協助改回原名，甚至「硬起來」向法院聲請宣告停止生父親權，由市府擔任監護人，再替當事人改名。

法務局長賴彌鼎答詢表示，生父擅自改女兒名字等作為相當不妥，若監護人不適任，可改訂監護權；生母若不方便提起，檢察官、主管機關等都可以幫忙要求法院指定適當監護人，也可尋求法律扶助基金會協助。

民政局說，女學生的生父仍可於一年內申請撤銷改名登記，須說明申請改名時是因「認知錯誤，而衍生錯誤意思」；市府基於保障未成年人權益，6日已函文內政部，請求考量未成年人最佳利益，協助撤銷改名登記。

內政部 張善政

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