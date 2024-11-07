妻夫木聰代言台灣觀光 釣蝦、採茶4款美照曝光

日本國民男神妻夫木聰擔任年度對日台灣觀光形象代言人，為台灣拍攝系列宣傳片，圖為體驗釣蝦，向日本行銷台灣景點。(取自「交通部觀光署」臉書粉專)

台灣交通部觀光 署邀請日本 國民男神妻夫木聰 擔任年度對日台灣觀光形象代言人，交通部觀光署釋出4款宣傳照，包括日月潭 體驗水上活動、阿里山採茶品茗、宜蘭釣蝦、到台北雙連站的慈聖宮品嘗台式傳統早餐。妻夫木聰日前表示，盼透過擔任台灣觀光代言人機會，將台灣魅力傳達給日本旅客，且台灣許多人都會說日文，鼓勵日本旅客能多接觸當地民眾。

觀光署今年為全面刺激日本旅客來台旅遊，邀請妻夫木聰擔任代言人，署長周永暉表示，延續「嗶嗶嗶嗶！台灣！」為主軸，除鞏固原主力客群外，也加強日本20至39歲男性，以及40歲以上男女宣傳行銷。觀光署國際組長黃易成表示，妻夫木聰拍攝的觀光宣傳影片，11月陸續在日本電視媒體、網路及各大交通運具及戶外看板展現。

周永暉指出，日本旅客關心的太魯閣景點，預計年底長春池可局部開放；考量日本遊客喜愛煙火、運動，因此推出Combine Day，可在日月潭看煙火、阿里山鐵路，另外台灣有許多美食，結合台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN–Waves of Wonder」（台灣魅力‧驚喜無限）及米其林，都會在日本陸續推出。

日本國民男神妻夫木聰擔任年度對日台灣觀光形象代言人，為台灣拍攝系列宣傳片，圖為阿里山採茶品茗，向日本行銷台灣景點。(取自「交通部觀光署」臉書粉專)

日本國民男神妻夫木聰擔任年度對日台灣觀光形象代言人，為台灣拍攝系列宣傳片，圖為日月潭體驗水上活動，向日本行銷台灣景點。(取自「交通部觀光署」臉書粉專)

日本國民男神妻夫木聰擔任年度對日台灣觀光形象代言人，為台灣拍攝系列宣傳片，圖為品嘗台式傳統早餐，向日本行銷台灣景點。(取自「交通部觀光署」臉書粉專)

妻夫木聰為台灣拍攝的4支宣傳影片：