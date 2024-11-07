陸高額獎金搶護理人員 台醫界憂人才流失

台灣醫護人力荒，中國大陸更祭出高額獎金吸引國內護理人員，八大醫護團體憂心，若不保障點值讓醫院為護理人員加薪，面對大陸措施恐加速人才流失。(記者黃仲裕／攝影)

台灣面臨醫護人力荒，中國大陸更祭出「惠台政策」，提供高額獎金吸引國內護理人員。國內八大醫護團體憂心，若不保障點值讓醫院為護理人員加薪，面對大陸措施恐加速人才流失，行政院長卓榮泰7日首度承諾，明年將設法保障健保 點值每點0.95元。

台大醫院與台灣醫學會7日舉辦高峰論壇，台大醫院長吳明賢說，30年前健保實施時，未好好構思分級醫療制度，以私立醫療院所來說，一定是考慮市場機制，如果開醫院會虧錢，就沒人要開醫院，依現況推估，未來情況恐是「健保不會倒、醫院不會倒，但醫護人員會倒。」

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，香港、新加坡 與部分歐美國家都曾以各項福利措施，向台灣護理人員招手，但以英語為主的醫療環境成為從業門檻，實際成效不彰，但少了語言障礙，福建省漳州市提供每年240個工作機會，曾有在養護機構服務經驗者，每年最高獎勵可獲新台幣4.5萬元(約1404美元)，後續值得觀察。

洪子仁說，外界質疑，提升點值只是讓錢進入醫院口袋，但依該協會調查，112至113年所有會員醫院均為醫護人員調薪，其中77.3%私立醫療院所，連續兩年為醫護人員調薪。113年調薪比例，調薪超過1成者占14%，調薪7%至10者占14%，調薪4%至6者占比逾5成。

洪子仁說，私立醫院有近八成調薪比例在4%以上，在健保點值未被保障下，許多醫院釋出善意，為醫護加薪，政府更應「保點值、救醫護」。

卓榮泰邀請立法院朝野黨團幹部共商總預算 案僵局解方，會中達成共識之一，即是追加預算方式，健保點值每保障0.95的目標，應在明年六月底前達標。洪子仁說，卓揆承諾保障點值，醫界將為醫護人員加薪，並自律提出管理作為，開源、節流並進。