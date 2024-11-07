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《2024遠見高峰會閉幕演講》許勝雄：國家追求卓越同時，必須兼顧社會均衡

文/遠見雜誌 陳品融
金仁寶集團總裁許勝雄。 (圖／遠見雜誌提供)
金仁寶集團總裁許勝雄。 (圖／遠見雜誌提供)

為期兩天的2024第22屆遠見高峰會，於11月7日完美閉幕，金仁寶集團總裁許勝雄應邀進行閉幕致詞。

許勝雄指出，我們正面臨政治經濟都變化非常大、不確定的時代，先前賴清德總統要求成立行政院經濟發展顧問委員會，期待能朝「創新經濟」「均衡台灣」「包容成長」三個面向發展，他身為「均衡台灣」組別召集人，因此想以此題進行分享。

許勝雄指出，2023年全球經濟逐漸從疫情中復甦，該年全球經濟成長率達3.2%，各國也更謹慎檢視通膨與就業狀況，力求經濟成長。但同時地緣政治風險也持續升溫，例如：美國大選結果及選後貿易政策走向，都將對全球經濟帶來不確定性。此外，先進國家普遍面臨的人口老化、少子化問題，也衍生出勞動人口不足、生產力下降等挑戰。

面對這些全球性的挑戰，台灣做為重要經貿夥伴，在追求卓越的過程中，更需重視資源的均衡應用。許勝雄認為，產業發展與資源供需之間的缺口，以及智慧科技生態系的建構是否兼顧創新與區域均衡，都是台灣需要關注的議題。

國家發展如「疊紙牌屋」，需注重平衡

許勝雄以「疊紙牌屋」比喻國家發展，強調平衡的重要性。他認為，追求卓越的同時，必須兼顧經濟、社會、文化等面向的均衡，才能建構穩固的發展基礎。這種力求平衡、均衡的成就，本身就是一門藝術，不僅要以人為本，追求經濟與社會的均衡，更要追求人與自然之間的和諧，達到「人與天」的均衡，這才是真正具有遠見的思維。

此外，許勝雄也認為，進步的台灣應培養國人均衡身心健康的觀念，打造安居樂業的環境。比如顧問會議中便討論到，應將3K工作——所謂骯髒、辛苦、危險的工作——變成有希望的、有期待、薪水要好的工作。

成就均衡社會發展，企業是重要的一環

身為國家經濟體系的一份子，許勝雄認為，企業也應追求經營體系的均衡發展。舉例來說，集團在發展自動化的過程中，會避免將物品由下往上輸送，而是採用往下墜、符合地心引力的方式，減少電力浪費，這些作為將一點一滴內化為企業文化。

另一方面，許勝雄也經常鼓勵公司同仁應如兄弟姐妹般相互關心、照顧，並在同仁犯錯時適時提醒，朝正確的方向共同邁進，這都是成就均衡社會的重要一環。

最後，他也希望全世界政治人物能多點關懷、愛心、慈悲，而非常常在打仗、產生衝突，並期許各界能共同努力，追求和諧、均衡的社會，產生更大價值。

洪子仁：財務韌性不足，將影響醫院永續行動

身兼台灣醫務管理學會理事長的洪子仁表示，2023年，COP28大會提出「健康氣候宣言」，呼籲醫療機構加強應對氣候變遷帶來的健康風險，例如，熱傷害和空氣汙染對人體的影響，醫療機構的減碳任務更顯迫切。據統計，全球醫療機構平均碳排放占4.4%，而台灣醫療機構則占4.2%，甚至高於台鐵和高鐵。新光醫院作為用電大戶，2024年上半年便開始進行碳盤查，計算出年排碳量18595.581公噸CO2當量，主要為台電電力使用產生的範疇二排放。

關於如何降低碳排放，洪子仁表示，首先，未來計畫採用熱電共生系統，以瓦斯24小時發電取代台電的基載電力，這將使能源效率提高至97%。引入瓦斯發電後，不僅可減少電費支出，初期投入的5000萬經費，預計在五至六年內回收。此外，由於台電的碳排係數高於瓦斯，這一調整不僅能節省電費，還可降低3～6%的碳排放量。

此外，減碳措施不僅限於管理層，更應涵蓋整個醫療體系。洪子仁指出，第一，將發薪日設為無車日，鼓勵員工使用大眾交通工具或騎自行車通勤。第二，設立蔬食日，推廣健康飲食與減碳。第三，鼓勵員工多走樓梯、少搭電梯，減少能源消耗。最後，在生物廢棄物管理方面，探索循環經濟模式，以實現資源的再利用。另外，在人才方面，目前培訓「氣候與健康管理師」，2024年上半年有31位做健康管理師培訓，在推動淨零碳排中最重要的人員。

然而，這些措施要在醫療體系中推動，仍面臨挑戰。洪子仁指出，目前全台不到10家醫院進行碳盤查，顯示醫療機構在碳排放管理上的起步較慢。他呼籲衛福部加強對醫療機構的ESG支持，並表示，若僅靠明年2000多萬的預算，要達成減碳目標難度很大，衛福部應該協助醫療機構進行碳揭露與碳盤查。其次，政府應加強氣候醫療人才的培訓，培育「氣候與健康管理師」作為醫療機構推動減碳的種子人才。

洪子仁指出，目前新光醫院電費高昂，一年支出超過6000萬元，隨著電費上漲，醫療機構的財務負擔加重。透過瓦斯發電雖可減少部分支出，但整體財務韌性仍不足，醫療機構的生存已面臨挑戰，推動ESG更是難上加難。他呼籲政府加強對醫療機構的財務支持，以確保其財務永續發展。

減碳 賴清德 台鐵

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