《2024遠見高峰會》全球投資新熱點 東南亞正走向「新世界工廠」「新世界市場」

左起印尼PT. Mitra Graha Andalan房地產開發公司執行長 賴珩佳、泰國開泰銀行資深副總裁蔡偉才、漢翔航空工業總經理馬萬鈞、泰國環亞工程顧問公司董事長邱燁、新加坡新報業媒體華文媒體集團社長李慧玲 (圖／遠見雜誌提供)

中美貿易戰至今6年，世界各國為了緩解地緣政治衝擊，降低供應鏈 風險，紛紛將目光從製造與消費大國中國，轉向東南亞市場，將其視為國際供應鏈的重要一環。 東南亞正走向「新世界工廠」「新世界市場」，當華人躍進東協、當供應鏈轉移，有哪些機會與挑戰？

2024第22屆遠見高峰會，第十一場專題論壇以「供應鏈移轉 聚焦新市場」為題，由新加坡新報業媒體華文媒體集團社長李慧玲擔任主持，與談者包括泰國 環亞工程顧問公司董事長邱燁、漢翔航空工業總經理馬萬鈞、泰國開泰銀行資深副總裁蔡偉才、印尼 PT. Mitra Graha Andalan房地產開發公司執行長賴珩佳，從各自不同角色分享，在供應鏈移轉與重組風潮下，東南亞國家扮演的角色。

李慧玲表示，新冠疫情加上中美貿易戰，讓企業開始思考分散風險，不要把雞蛋都放在一個籃子裡，東南亞由於人口紅利、關稅優惠等優勢受到世界矚目，一躍成為熱門投資新據點。

邱燁：供應鏈離不開南向政策

邱燁自台灣移居泰國40年，設立環亞工程顧問公司，許多華商、外商到泰國設廠都要找環亞設計廠房。他多年來活躍於台商聯誼社團，對近年地緣政治下的供應鏈情勢，有第一手且深刻的觀察。

邱燁表示，供應鏈離不開南向政策。從1986年到1988年，由於匯率從1美元兌40元新台幣，升到1美元兌25元新台幣，很多勞力密集的廠商就從台灣到了泰國，這是第一批，包括台達電、金仁寶在泰國投資都非常成功。2000年以後，到泰國的台商就比較少，多半到了中國大陸。但是，台灣的南向政策並沒有停止，有十家銀行在泰國設辦事處，對於台商有相當多的幫助。

2007年至今，投資情況又有所不同，從中國大陸來的陸商一波一波到泰國，從太陽能到汽車產業等，都在泰國買地建廠，也有很多台灣PCB印刷電路板廠商在泰國陸續建廠，還包括兩年前來的廣達與英業達。

馬萬鈞：航太供應鏈雖混亂但有龐大商機

馬萬鈞是動力機械博士，投身航太軍工領域超過35年，目前也是經濟部9月成立的「台灣卓越無人機海外商機聯盟」主席。漢翔不僅是技術輸出者，也積極協助台灣業者進入全球供應鏈體系。

「供應鏈真的很有意思，」馬萬鈞表示，就航太軍工供應鏈而言，供應鏈其實是一個金字塔結構，最上面那個人提供主產品，是具有系統權的系統商。例如汽車公司提供汽車，那些幫汽車公司做門板、板金、結構、音響、變速箱、引擎的人，就是這間汽車公司的供應商。在這樣的供應鏈系統中，層層疊疊下去，大家可以想像這形成了一個樹狀或是金字塔的結構。

但是從現在的航太供應鏈系統商往下看，看到的不是一個金字塔，全部都是洞，因為下面的供應鏈是缺漏的，全部都亂掉了。放眼望去，全部都是西方面孔，亞洲人在這個金字塔的什麼位置呢？是在最底層的地方──原物料，或者是中間每一層供應鏈的組裝，基本上偏重於人力的工作，所以整個供應鏈是扭曲的。

從地球村的觀點來講，這就不得不提到現在非常重大的一個趨勢，也就是全世界都在把金字塔往自己的國家搬，這個叫做去全球化趨勢。但因為是一個扭曲的金字塔，搬的過程當中，金字塔為之鬆動，這時再來一記重拳，就是新冠疫情。

雖然現在大家都不戴口罩，疫情過去了，但供應鏈或系統正熱鬧。大家在生活當中，可以看到各種新聞，例如波音交機延誤、空巴交機延誤……。 然而，亞洲在供應鏈是有利基點的，以航太業來說，要成為供應商要通過兩個認證：客戶與第三方。東南亞如何取得認證，仍有很大商機。

蔡偉才：去泰國投資要做好功課

開泰銀行成立近80年，是泰國大型商業銀行龍頭，資深副總裁蔡偉才專門服務華人企業到泰國與東協國家投資的業務，有第一手觀察。

蔡偉才表示，很多人都說台灣市場很小，所以更應該走出去，去東南亞看一看。目前東協人口將近7億，已經超越歐盟，GDP達到了3.6兆美元，過去10年年均GDP是4.2%。東協十國最有錢的是新加坡，但是若講到經濟規模，最大是印尼，再來是泰國、越南、菲律賓和馬來西亞。

很多人低估了泰國市場，其實泰國市場也非常競爭，很多企業去泰國就是沒有做好功課倒閉的。因此若要去泰國投資，一方面要做好功課，另外就是多元化，再來掌握資訊，很多人到泰國最大的問題是語言，還有一個就是法律。近兩年泰國政府也非常鼓勵高科技與新能源來泰國投資，因為泰國政府也發現必須產業升級。目前泰國的半導體、汽車、食品非常發達，供應鏈非常完善，基礎設施也比較好

賴珩佳：印尼是進入清真市場的最大跳板

賴珩佳原本在投資銀行工作，嫁入印尼最大鋼鐵集團，受到中美貿易戰的影響，鋼鐵業一度面臨困境，家族決定跨界房地產和飯店後，就由她擔下重任。

賴珩佳分享，印尼華人在全印尼的總人口大概只有2%，但是他的總人口數大概是與新加坡總人口相當、約600萬人，但這2%的人口、600萬人其實是掌控全印尼80%以上的經濟。例如印尼富比世排名前10名的有8位是華人，其中只有一位印度裔，還有一位是本地的原住民，大家可以由此去想像，印尼華人掌控印尼經濟的狀況。印尼的貧富差距懸殊，前4位有錢人的資產，超過最後一億人口的總資產。

由於印尼人口眾多，所以華人大都是從事民生、零售、石化礦產還有金融業，還有哪些適合進來投資的？第一就是進入成本最低的餐飲業，因為印尼人非常喜歡社交，而且非常捨得消費。就是印尼的人均收入一年約五千美元不高，但是其實以印尼首都大雅加達區，總人口數是3200萬人，是世界上第二大都會區、僅次於東京。大雅加達區的都會區人口人均收入只有21000美元，但是根據餐飲業做的調查，在大雅加達區中產階級，外食每人每餐平均消費是台幣400元。

再來就是食品零售業，而且因為印尼有87%是伊斯蘭教徒，是全世界最大的清真市場，想要進入佔有全世界1/4人口的清真市場，印尼絕對是最大的跳板。另一個就是醫療產業，尤其新冠疫情之後，印尼政府對於醫療器材還有醫事人員的交流做了非常多的開放。