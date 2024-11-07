《2024遠見高峰會》台灣將有另一座「護國神山」？ AI聯手醫療雙強升級

左起亞東紀念醫院院長邱冠明、天成醫療體系創辦人張育美、遠見‧天下文化事業群董事長王力行、明基佳世達集團董事長陳其宏。 (圖／遠見雜誌提供)

當AI 走入醫療領域，台灣科技業與醫療業該如何攜手合作，共同升級醫療服務，創造雙贏局面？這個影響未來、重中之重的關鍵議題，在2024第22屆遠見高峰會今天（7日）登場的「AI加值 醫療升級」專題論壇，有著精采的交流火花。畢竟，AI與醫療雙強聯手，若能如虎添翼，甚至再起另座「護國神山」，對台灣來說，都具有指標性的意義。

台灣在面對現今的AI浪潮，該如何利用自身產業上的優勢，更上層樓？另外，AI的應用範圍愈來愈廣，台灣又有哪些產業可藉此升級？2024遠見高峰會11月7日的第二天議程，便針對此議題，以「AI加值 醫療升級」為題，進行第八場專題論壇。這場論壇由遠見．天下文化事業群董事長暨發行人王力行主持，與談人包括明基佳世達集團董事長陳其宏、天成醫療體系創辦人張育美、亞東紀念醫院院長邱冠明，借重他們的產業經驗，提出AI聯手醫療的願景。

遠見‧天下文化事業群董事長王力行。(圖／遠見雜誌提供)

王力行：醫療與科技攜手模式，台灣備受期許

首先，王力行在引言時指出，醫療與人人都有關係，世界衛生組織（WHO）2005年提出「數位健康」（eHealth）一詞後，一步步邁入AI發展進程，如何藉其協助，提升醫療品質，值得關注。

她表示，天下文化出版的《AI醫療革命：GPT–4與未來》一書作者，在給台灣讀者的序文中提及，台灣擁有優異的醫療品質，加上高科技發展蓬勃，有責融合兩者，把如何應用分享給全世界。這，是作者對台灣的期許。

不過，台灣的確是動起來了，像是1991年進入明基公司的陳其宏，他在2013年擔任佳世達總經理後，便開啟四大艦隊轉型啟動，成績優異，且市值蒸蒸日上，其中最重要的醫療艦隊，不僅朝智慧醫療發展，也起步得早。

陳其宏：AI仍在幼兒園階段，日後能做更有價值的事

談到及早布局，陳其宏回應，AI對醫療產業而言，原則不離三大構面：一是巨量資料，量體愈大愈好，提升其精準程度；二是算力，這也是台灣掌握程度最高，能肯定台灣未來10、20年的蓬勃發展；三是演算法，也就是軟體。

他表示，較擔憂的是軟體面，台灣「吃硬不吃軟」，並未具備整個軟體發展的環境。而台灣的大數據（Big Data），正是醫療產業的大問題，彼此不互通，格式也不統一。以各醫院病例來說，格式未統一，AI就看不懂，資料無法串聯，若能按美國國際標準互通，才能發揮大數據效益。

陳其宏指出，旗下事業體系、位在中國大陸的蘇州、南京明基醫院，讓智慧化真正在醫院落地生根，成為從踏入到離開，都能深刻感受得到的「智慧醫院」。當科技業走入醫療業，絕對能發揮很大的功能，藉由智慧化，減少繁瑣行政流程，並把勞力工作交給機器人解決，減輕醫護人員工作量，轉而提升更有價值的服務，就有機會提升生產力。

提到對於智慧醫院的指標，他表示，一是病人要有不同體驗，從踏進醫院那刻起，最先開車到院內停車場，直到最後走出醫院，都能感受智慧化格式應用，手機一機搞定；第二，醫護人員感受也要不同，減去不必要的繁文縟節，把寶貴的時間用在有價值的事物上，吸引醫護人員來到智慧醫院任職；第三，在管理層的高度看來，所有資料管理者都能看得到資料，且提供即時資訊，連結雲端 ，解決問題。

不過，陳其宏也直言，AI仍在「幼兒園」階段，民眾在生活中至多接觸ChatGPT，很多企業還沒真正開始，不用期待太高。當然，好的切入點在於，AI不見得取代人工，但能讓每個人做更有意義的事，對台灣升級也有助益。

迎接高齡社會，天成醫療體系創辦人張育美推出「醫養合一」概念，透過經營大健康產業，實踐全人照護精神。(圖／遠見雜誌提供)

張育美：大數據融合，政府責無旁貸

對於如何打造「流著AI血液」的醫療體系，張育美表示，卸下立委工作後，她就積極推動AI用於臨床診療，讓患者深刻地有感轉變。她以旗下醫院的「智慧藥庫」為例，注入如「自動販賣機」的概念，經由醫師、藥師確認後，便能簡化藥物取得流程，讓醫護人員把主要時間用於專業照護。

她也提及，9月赴蘇州明基醫院參訪，院區規模大，但一切井然有序，掛號、看病順暢，付費也是透過行動支付，讓過程變得輕鬆萬分。反觀，台灣醫療業強，可惜並未融合大數據，各醫院各司其政，尤其一旦要轉院，過程十足辛苦。

張育美強調，數據未融合，就不是大數據，當前法令明顯不合時宜，應研擬精進。加上醫療業想要的，科技業時常未能滿足，以致當前科技公司產出的智慧醫療，普遍不見成效。她認為，唯有整合才是力量，台灣政府應扛起責任，促成醫療業、科技業雙強聯手，以AI升級的絕佳條件，打造另一種型態的「護國神山」。

邱冠明：注入人才落實，拉近與AI距離

做為醫院管理者，邱冠明指出，台灣以中小企業發展見長，各家醫院亦然，過去多發展自己的系統。幸好，當前各家醫院開始努力完成資料整合，衛福部資訊處亦有相關計畫，只是仍須一段時間發展。他也說，20年來，紙本病歷進入數位化，產生各式數據後，就有機會做「數位優化」。

他笑說，AI當前雖很夯，但仍處於「有夢很美，逐步落實」階段，「充滿很多dreamer，但需要更多doer，」否則AI會和我們保持距離，這正是「理想很豐滿，現實很骨感」的寫照。例如，目前健保卡連結的雲端資料，不但所見期限有限，如患者歷經三年癌症 醫療，但醫師只能看到近半年資料，也是目前有待克服的問題。

邱冠明指出，面臨少子化後勞動力不足的現實，現在所有醫院更力拚人才永續，把勞動力交由機器人處理，醫院確實需要更多輔助，才能讓專業人士做更專業的事。因此，對醫院來說，數位轉型也成競爭力的重要一環。

他也笑說，醫療領域對AI充滿期待，若能讓醫護人員騰出手做更專業的事，也是台灣未來要走的方向，日後「醫療人員有溫度的服務，可能是需要加價的。」