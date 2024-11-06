我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

賀錦麗美國大選落後 取消所有公開行程 確定不對外發言

工程車撞太魯閣牌樓 「東西橫貫公路」6字橫梁應聲掉落

記者王思慧／花蓮6日電
位於中橫公路東端入口的太魯閣牌樓，是太魯閣國家公園地標，上方的「東西橫貫公路」被工程車撞毀。（記者王思慧／攝影）
位於中橫公路東端入口的太魯閣牌樓，是太魯閣國家公園地標，上方的「東西橫貫公路」被工程車撞毀。（記者王思慧／攝影）

台8線中橫公路東端入口處的牌樓是太魯閣國家公園著名地標，4日工程車不慎撞毀「東西橫貫公路」木製橫梁牌坊，6個字消失不見。負責管理的太魯閣國家公園管理處表示，修復經費與時間都需要進一步估算，而開工程車的駕駛與車輛都屬於太管處，暫無賠償的問題。

太魯閣牌樓於民國49年5月9日紀念中橫公路通車所建，是象徵進入中橫公路的指標建築，至今已佇立64年，是象徵進入中橫公路的指標建築，國家公園成立後交由太魯閣國家公園管理處管理。雖然太魯閣園區山上景點不開放，今天仍有不少外國遊客與牌樓拍照打卡，早期也有穿著原住民族服的當地人，跟到此一遊的遊客合影留念。

太魯閣牌樓躲過地震颱風，卻躲不過人為疏失，挺過403地震，也沒被康芮颱風摧毀，但4日載運樹木的吊車要下山加油時，由於樹木堆得太高，吊桿也沒收好，不慎碰撞到下面的橫梁牌坊，導致木質橫梁斷裂，「東西橫貫公路」6個字體應聲掉落，上方的橫梁也有破損痕跡。

太管處副處長林忠杉表示，工程車駕駛與車輛都是太管處所屬，必定會負起責任修繕，迅速研擬修復計畫，同時找工匠師盡快恢復原狀，力拚6個月內完成修復。

太魯閣牌樓標高60公尺，其位置是台8線187.5公里處，牌樓上的「東西橫貫公路」6字由右至左排列，字體刻在正反面，並出自台灣當代重要書法王壯為，當時他是副總統陳誠的機要秘書，也為陳誠代筆。

花蓮縣政府將太魯閣牌樓列為歷史建物，根據文化局文資登錄資料，牌樓主體採三間四柱三樓式，屋簷形式為單檐廡殿頂，上覆金黃色琉璃瓦，牌樓柱體採朱紅色，上方立有六塊匾額，匾額呈黑底金字，刻上「東西橫貫公路」。

中橫公路東端入口處的牌樓是太魯閣國家公園地標，「東西橫貫公路」六字十分醒目。（本...
中橫公路東端入口處的牌樓是太魯閣國家公園地標，「東西橫貫公路」六字十分醒目。（本報資料照片）

地震 原住民 書法

上一則

宜蘭幼兒園女童遭師猛戳下體紅腫痛 縣府展開調查

下一則

冷眼集／根正苗綠還不夠 當官需要「賴清德綠」

延伸閱讀

強震重創、又遭風災 中橫等多地成孤島 空投物資應急

強震重創、又遭風災 中橫等多地成孤島 空投物資應急
篳路藍縷的築路人

篳路藍縷的築路人
防青少年「地鐵衝浪」 亞當斯籲市民舉報

防青少年「地鐵衝浪」 亞當斯籲市民舉報
颱風康芮襲台 已釀1死205人傷、災情3688件

颱風康芮襲台 已釀1死205人傷、災情3688件

熱門新聞

烏克蘭台籍傭兵吳忠達（左）不幸在烏東戰場遭遇猛烈砲火喪命，同隊台籍戰友潘文揚（右）今哽咽還原吳忠達陣亡前一刻，指砲彈擊中阿達，兩人僅距離6公尺，阿達腰部被炸一個大洞。圖／取自牧師黃春生臉書

還原吳忠達陣亡前一刻 台籍戰友哽咽：他腰部被炸出大洞

2024-11-04 13:43
(取自聯合新聞網)

華航對決康芮…搖晃中驚險降落 全機乘客鼓掌

2024-10-31 12:23
俄烏戰事激烈，台灣志願傭兵吳忠達加入烏克蘭，不幸在戰場遇猛烈砲擊身亡；台灣牧師黃春生貼文指阿達遺體還在戰場。圖／取自牧師黃春生臉書

吳忠達戰死烏克蘭 曾說「若我發生意外，讓我留在這裡」

2024-11-03 12:30
香港歌手劉德華睽違11年再度來台開唱，卻不斷被綠營政治人物針對，先是被批評「媚共」，後因他演唱「中國人」被質疑「非常中國的設計」。國民黨立委羅智強今天表示，原來「沒有人需要為自己的認同道歉」，只是民進黨的幹話。圖／聯合報系資料照片

劉德華在台唱「中國人」惹議 羅智強為他鳴不平

2024-11-02 10:27
巴黎奧運拳擊奪牌團隊在「第47屆奧林匹克研討會」」分享奧運期間的點點滴滴。（中華奧會提供）

巴黎奧運拳擊奪牌團隊分享感動時刻 中華奧林匹克研討會滿堂彩

2024-10-27 18:10
牧師黃春生貼出吳忠達和俄軍交戰的影片，只見吳忠達身後有一名烏克蘭戰友和戰車，不遠處傳來隆隆的槍砲聲，顯見戰況激烈。(取材自牧師黃春生臉書官網)

台籍雇傭兵吳忠達戰死烏克蘭 他在戰場和俄軍交戰影片曝光…

2024-11-03 22:20

超人氣

更多 >
不斷更新／福斯：川普獲277張票 擊敗賀錦麗當選美國總統

不斷更新／福斯：川普獲277張票 擊敗賀錦麗當選美國總統
大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡
美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？

美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？
不斷更新／參院變天共和黨拿下51席 眾院藍166：紅190

不斷更新／參院變天共和黨拿下51席 眾院藍166：紅190
賀錦麗危險？還沒輸 這些關鍵州尚在開票

賀錦麗危險？還沒輸 這些關鍵州尚在開票