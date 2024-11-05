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氣候韌性都市減緩災害 台專家憂國土計畫法仍不足

記者李柏澔／台北即時報導
今年COP 29主辦國亞塞拜然預計提出「城市韌性與健康行動宣言」，強調以跨部門合作的路徑引導城市在都市化的過程納入減緩災害與調適策略。（聯合報系資料照片）
今年COP 29主辦國亞塞拜然預計提出「城市韌性與健康行動宣言」，強調以跨部門合作的路徑引導城市在都市化的過程納入減緩災害與調適策略。（聯合報系資料照片）

「聯合國氣候變化綱要公約第29屆締約方大會」（UNFCCC COP 29） 11月11日至22日在亞塞拜然首都巴庫舉行，本次大會主要聚焦在氣候資金（財務），不過亞塞拜然同樣也將永續與氣候韌性都市化列為國家發展優先事項。台大國際學院防災減害與韌性碩士學位學程副教授石婉瑜表示，政府要針對調適落差提出較高標準的行動方案，也指出國土計畫法對都市計畫區影響較薄弱，對都市韌性的空間規畫恐有不足。

石婉瑜表示，今年主辦國預計提出「城市韌性與健康行動宣言」，強調以跨部門合作的路徑引導城市在都市化的過程納入減緩災害與調適策略，畢竟都市化是驅動全球暖化的關鍵因素，卻也因土地利用使得自然調節機制受到破壞，在加上人口及經濟活動集中，在極端氣候衝擊下常成為受害最深的地方。

石婉瑜指出，台灣各個部門多且分治，即使國土計畫法有規範，但對於都市計畫區的影響力薄弱，難以進行都市成長管理或土地使用的管制，另外也無權責機構負擔公告及執行氣候災害風險地區的任務，既有研究也未能充分整格，多數研究遭束之高閣。

此外，氣候變遷調適與生物多樣性部分，目前碳匯正夯，但執行面較少考慮生態系統與生物多樣性的健康，導致政策性口號朗朗上口，實則無政策優先性，更難以抵擋土地開發利益，另外也傾向先開發再添綠、先砍伐再種植，自然解方的調適效能也上未被充分研究。今年主辦國因應水資源分配首當其衝受到氣候衝擊，如乾旱、洪水冰川消融，也預計提出與自然保育和復育相關的「水與氣候行動宣言」，可觀察其後續的效應。

石婉瑜以近期西班牙水災為例，當地有預警但早期預警系統未能即時發布，且未觸及所有人，災時的基礎設施受損、政府後續救災動員及物資支援過於緩慢，造成進一步的傷亡，台灣的防災體系和公私協力與救援組織等機制逐漸成熟，可以向國際輸出經驗，但我們仍須提升民眾的自主應災意識與能力，而非僅有政府主導防災，更要針對調適落差提出較高標準的行動方案。

洪水 氣候變遷 冰川

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