明年大學繁星、申請名額 各減數百個創10年新低

2025學年度大學繁星推薦暨申請入學名額大減，創10年新低。（本報資料照片）

大學甄選入學委員會昨日公布2025學年度大學繁星推薦暨申請入學招生簡章內容，本學年繁星推薦人數較上學年少了283個、申請入學則少了645個，兩管道名額為十年來新低。兩種招生管道採用的檢定科目，都以英文科為最多，考生即日起可至甄選委員會網站查詢。

甄選委員會表示，2025學年度繁星推薦招生計有65所大學校院、1712個學系（組）參加，提供1萬5689個招生名額，較2024學年度少了283個；申請入學招生計有66所大學院校、2168個學系（組）參加，提供招生名額合計為5萬854個，較2024學年度少了645個。

另外，申請入學招生名額包含招收師資培育公費生17名、醫學系公費生75名、青年儲蓄 帳戶組學生47名。

甄選委員會統計，今年招生學系中，使用學測作為檢定繁星推薦的科目，以英文科最多，計有980個校系採用；申請入學檢定科目也是英文科最多，計有1083個校系採用。

本學年繁星推薦計有43個校系採用高中英語聽力測驗，約占總系組數2.51%；申請入學計有34個校系採用，與上學年相同，本學年約占總系組數1.57%。

此外，部分校系於申請入學第一階段檢定、倍率篩選，或於第二階段指定項目甄試納入「大學程式設計先修檢測 」（APCS）成績，「APCS組」計53個校系，「資安 組」計40個校系。