我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選結果何時揭曉？4年前要等到周六以後

共和黨票倉愛阿華州民調倒戈 川普氣炸：不該公布

強震重創、又遭風災 中橫等多地成孤島 空投物資應急

記者陳秋雲、賴香珊、王思慧、胡蓬生、曾增勳／台北4日電
康芮颱風造成桃園市新興部落道路坍方中斷，34戶受困，空勤3日空投物資救援。（圖／復興區公所提供）
康芮颱風造成桃園市新興部落道路坍方中斷，34戶受困，空勤3日空投物資救援。（圖／復興區公所提供）

台八線中橫公路東段因四○三強震遭重創，好不容易慢慢復原，強颱康芮襲台，花蓮西寶、洛韶地區土石崩落淪孤島，南投仁愛榮興村、新竹司馬庫斯部落、桃園新興部落道路中斷，又有颱風生成、接近，公路局太魯閣工務段說，該做的邊坡工程都有做，祈求颱風不要太強。

空勤總隊花蓮駐地第一大隊第三隊指出，西寶國小、洛韶地區聯外道路崩塌阻斷交通，有50居民受困，昨天派遣黑鷹直升機，裝載逾720公斤物資，包括礦泉水、泡麵等，空投物資給災民。

新竹縣司馬庫斯部落重要聯外道路、二號橋梁被大水沖垮，約150人受困，前天經盤點當地天然災害儲備糧，還可維持三天，但有慢性病患急需藥物。

卓榮泰昨天到新竹縣義民廟參加秋祭大典，他表示，先前已到蘭嶼、綠島勘災，但前天不斷接獲司馬庫斯的災情報告，已指示內政部配合空中運送。

不過，直升機昨天下午因天候不佳，無法接近，今晨7時將再出發。司馬庫斯二號橋狀況不斷，縣府初估至少要十天以上才可能搶通。

桃園市復興區新興部落唯一聯外道路也因風災受損，34戶住戶受困，復興區長蘇佐璽說，空勤已先緊急空投三天物資到部落。

中橫公路西段同樣受重創，台八線邊坡坍方落石、路基下陷及龜裂，沿線還有多處大樹斷裂倒伏，位居大禹嶺與梨山間的榮興村，對外道路受阻，車輛無法通行，居民只能步行進出，村內仍停電中。

公路局谷關工務段表示，昨天已搶通中橫便道德基至梨山路段，8日前中橫便道每天開放五班次通行；往大禹嶺方向仍阻斷，全力搶通中。

內政部

上一則

國小班導用手機偷拍女童私密處 判刑5月、縣府解聘

下一則

台籍雇傭兵吳忠達在烏戰死 遺言：不要找我讓我留在這

延伸閱讀

3颱風襲台後 類鼻疽今年已244例釀20死 創歷史新高

3颱風襲台後 類鼻疽今年已244例釀20死 創歷史新高
世外桃源與風災

世外桃源與風災
每周一書／「孤島」 寫中國民間60年抗爭

每周一書／「孤島」 寫中國民間60年抗爭
強颱襲中國海南 僑胞捐款近4萬

強颱襲中國海南 僑胞捐款近4萬

熱門新聞

(取自聯合新聞網)

華航對決康芮…搖晃中驚險降落 全機乘客鼓掌

2024-10-31 12:23
美國護照。(取材自unsplash.com/@globalresidenceindex)

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

2024-10-27 09:27
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，在高雄逛大街。記者劉學聖／攝影

成群坦克戰車深夜「逛大街」 引台灣民眾行注目禮搶拍

2024-10-28 13:04
俄烏戰事激烈，台灣志願傭兵吳忠達加入烏克蘭，不幸在戰場遇猛烈砲擊身亡；台灣牧師黃春生貼文指阿達遺體還在戰場。圖／取自牧師黃春生臉書

吳忠達戰死烏克蘭 曾說「若我發生意外，讓我留在這裡」

2024-11-03 12:30
巴黎奧運拳擊奪牌團隊在「第47屆奧林匹克研討會」」分享奧運期間的點點滴滴。（中華奧會提供）

巴黎奧運拳擊奪牌團隊分享感動時刻 中華奧林匹克研討會滿堂彩

2024-10-27 18:10
香港歌手劉德華睽違11年再度來台開唱，卻不斷被綠營政治人物針對，先是被批評「媚共」，後因他演唱「中國人」被質疑「非常中國的設計」。國民黨立委羅智強今天表示，原來「沒有人需要為自己的認同道歉」，只是民進黨的幹話。圖／聯合報系資料照片

劉德華在台唱「中國人」惹議 羅智強為他鳴不平

2024-11-02 10:27

超人氣

更多 >
紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普
機票超賣被通知不能上飛機？ 這類人容易遇到

機票超賣被通知不能上飛機？ 這類人容易遇到
鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」

鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」
熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一

熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一
川普、賀錦麗誰勝出？中另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光

川普、賀錦麗誰勝出？中另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光