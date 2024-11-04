只差1區 台北市新屋坪價全逾百萬 萬華漲幅達47.5%

據實價登錄資料，北市今年前十月預售新屋每坪成交均價122.3萬元台幣，突破百萬元。 （本報資料照片）

台北市新屋單價百萬新時代來臨。據實價登錄資料，北市今年前十月預售新屋每坪成交均價122.3萬元（台幣，下同，約3.8萬美元），突破百萬元；12個行政區中僅文山區還在百萬元以下。房產專家認為，台北市人口外溢效應將更加明顯，房價 相對較親民的新北市、桃園市買氣將持續增強。

大家房屋企畫研究室公關主任賴志昶分析，近年來受到工料雙漲、通膨、資金潮等影響，加上台北市土地供給稀少，讓區域內預售新建案價格急速上升，新屋房價續創新高，尤其是立地條件佳、產品規畫好、指標建商推出的新建案，若又是區域供給量，更具有高創價能力，推升整體區域房價站穩每坪百萬元大關。

據實價登錄網最新資料，今年前十月北市新屋每坪成交均價122.3萬元、年增17.1%；12個行政區中，以萬華漲幅最高、達47.5%，區域新屋每坪單價首度站上百萬元，每坪成交均價約104.3萬元；其次為文山區的34.9%、漲幅第二，區域每坪成交均價97.4萬元、是台北市唯一每坪百萬以下的區域。至於信義、南港兩區漲幅各有29.1%、23.3%。

賴志昶表示，北市新案平均每坪成交價攻破百萬元大關來臨，但觀察薪資漲幅遠趕不上房價，在所得有限且高房價問題未解之下，北市剛需年輕購屋族「買不進北市」，接下來北市人口外溢效應將持續上演。不僅區域人口持續外移，連帶購屋買盤也會持續湧進新北市、桃園市。

萬華區漲幅居北市行政區之冠，賴志昶指出，萬華區過去為北市的房價地板區，因區域發展較早、市容較老舊，不過近年來受惠「西區門戶計畫」、捷運萬大線等議題帶動，加上西門町商圈周邊蛋黃都更大案逐漸啟動，新案疊高區域價位，帶動今年以來漲幅高達47.5%、居北市之冠，區內每坪成交均價正式突破百萬元關卡。

至於文山區屬蛋白區，但今年以來區域內新案每坪單價漲勢達三成以上，主因區內房價相對市區親民，吸引預算 相對有限自住客進駐，當前每坪成交價已達97.4萬元，接下來區域房價是否向上突破，需視後續新建案房價表現。

針對北市房市，賴志昶說，高房價問題未解，將持續稀釋民眾購買力，區域新屋市場將成個案表現，惟蛋黃區新建案物件價位具支撐力道，蛋白區的新屋市場或高屋齡中古物件視自住買盤購買力道而定。目前房市受央行 信用管制、銀行滿水位等衝擊，整體不動產大環境趨冷，接下來新屋價格是否能再向上走高，仍待觀察。