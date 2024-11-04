台籍雇傭兵吳忠達在烏戰死 遺言：不要找我讓我留在這

俄烏戰事激烈，台灣志願傭兵吳忠達(圖)加入烏克蘭，不幸在戰場遇猛烈砲擊身亡；台灣牧師黃春生貼文指阿達遺體還在戰場。（取材自牧師黃春生臉書）

台籍雇傭兵吳忠達證實在烏俄交戰時戰亡，成第二名在烏俄戰場喪命的台灣人；據悉，吳忠達有一名14歲女兒和祖父同住在高市三民區，聽聞吳忠達命喪烏克蘭 的噩耗，兩人哀痛欲絕；牧師黃春生指已聯繫家屬，將安排戰場義工陪同家屬領回吳忠達遺體。

牧師黃春生受訪時指出，吳忠達目前遺體還在前線，因烏俄交戰很激烈，還無法取回吳忠達的遺體，但教會已經找到人可以帶家屬去烏克蘭。

黃春生進一步表示，阿達（指吳忠達）有一名14歲女兒和阿達的父親同住，目前尚無法確定是由阿達的父親、還是女兒也要一起過去，將阿達的遺體領回；由於教會之前有派義工在烏克蘭戰場，這名義工在庇護 所當義工，也是年輕人，義工可以陪伴家屬先去波蘭，再進去烏克蘭。

「現在最主要是要把阿達的遺體先帶回來，但何時能帶回仍無法確定！」黃春生強調，家屬出國，以及身分認證、協助家屬領取撫恤金等事宜，目前一切由外交部協調處理中。

高雄市政府3日指派轄區區長前往吳家慰問，吳去年奔赴前線，曾受傷短暫回台休養，今年中二度赴烏克蘭戰場，他曾向家人提及「若我發生意外，不要遠赴烏克蘭找我，就讓我留在這」，顯然已對後事做好準備。

吳忠達為陸軍特戰兵義務役退伍，本身對軍事熱中，去年加入烏克蘭國際軍團，後來戰鬥過程中遭火砲擊傷，短暫回台休整後，今年重回前線，出國前夕，6月21日前往海軍陸戰隊備役士官長全國協會拜會，獲該會資助費用，也盼吳能凱旋歸國，不料不幸陣亡。