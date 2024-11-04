中火2期不拆煤 藍委將審台電預算反制 要求蓋一拆一

國民黨立委黃健豪擬串聯藍營立委，在審查台電預算時提出主決議案，要求蓋完一部燃氣機組後，須編列預算拆除一部現有燃煤機組。（本報資料照片）

台電台中火力發電廠二期新建燃氣機組環評過關，台中市長盧秀燕 火大轟環境部應降格。國民黨 台中幫立委也出招反制，立委黃健豪擬串聯藍營立委，在審查台電預算 時提出主決議案，要求蓋完下一部燃氣機組後，須編列預算拆除一部現有燃煤機組。

另外，國民黨立委楊瓊瓔也將砍台電「購煤預算」，要求台電依台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例，執行降煤計畫。

中火現有十部燃煤機組，兩部燃氣機組正興建中。「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」日前環評過關，再新設四部總裝置容量550萬瓩以下燃氣機組，但未承諾拆除舊燃煤機組，盧秀燕批環境部升格後，反成汙染護航者，再喊話中央思考國家缺電、國安危機。

黃健豪擬串聯藍營立委，在審查台電預算時提出「主決議案」，要求中火一座燃氣機組興建完成後，也同步編列預算拆除一座舊的燃煤機組，確保行政單位履行「增氣拆煤」承諾。

黃健豪表示，現在中火已有十部燃煤機組、兩部燃氣機組興建中，依照環評過關的計畫又增加四座，中火快成全世界最大火力發電廠，他要求台電「蓋完一座後，就要拆一座」，當蓋完一部燃氣機組，須編列經費把舊的燃煤機組整部拆除，讓台中市民遠離空汙之苦，而不是除役留在電廠裡當備用電源。

楊瓊瓔也將嚴格審查台電購煤預算，要求台電每年都要逐步「減煤」。楊瓊瓔表示，台中市已經貢獻那麼多火力發電，蓋完一座就要拆一座如此卑微的要求，政府到底有什麼理由不拆？再興建四座燃氣機組，裝置容量又增加一倍，對台中居民不公平。

楊瓊瓔說，台中市前市長林佳龍時代通過生煤管制條例，自法條通過四年內，將減少生煤使用量40％，她將以此標準砍刪台電購煤預算，否則中火都快成為全世界最大火力發電廠。

國民黨立委廖偉翔也提出刪減預算案，針對2024年度台電營業基金刪減30億元台幣（約9400萬美元），並凍結50億元台幣燃煤預算案。他說，中火第七、八、十號機組發生位移、破管等情事，經緊急修復持續使用，但仍有安全疑慮，因此提出刪減案，期待台電完成安全總體檢後，再繼續啟用。