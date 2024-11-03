為長者量身打造音樂會 NSO「 時光大歌廳」衛武營登場

11月8日於高雄衛武營音樂廳登場的NSO《時光大歌廳》音樂會，是NSO為高齡長輩量身打造的音樂會。（NSO提供）

回顧此生，您最難忘的是哪個生命片段中的自己？11月8日於高雄衛武營音樂廳登場的NSO《時光大歌廳》音樂會，是NSO為高齡長輩量身打造的音樂會，從《夜上海》、《我一見你就笑》唱到《黃昏的故鄉》、《媽媽請你也保重》、《心肝寶貝》。由指揮蔡明叡、歌手陳品伶、歌手周定緯、兒童歌手蔡昀臻以及國家交響樂 團演奏家群同台獻藝，透過音樂帶領長者重新走一遍人生旅程。

擔任本場音樂設計的魏世芬表示，團隊花了很多時間去感受曲子和取材，甚至到高雄眾多長照 中心和樂齡機構，訪問了多位長者。其中，外省時期的長者喜歡聆聽《夜上海》、《我一見你就笑》；一位長者很喜歡做裁縫，年輕時想去日本 留學，因此每次做裁縫時就會放日文老歌，像是《淚光閃閃》，還有大家很喜歡的《另一種鄉愁》。

此外，也有曾出國留學的長者，在國外讀書時會聆聽Top of The World，在美國拿著皮箱去闖蕩事業時，則聆聽《黃昏的故鄉》或《媽媽請你也保重》。

魏世芬表示，台灣人很熱情，同時也很害羞，有些心裡話或是情感不知道如何表達時，除了喝點小酒，也會在放鬆時唱起現代華文流行歌曲，像是《當你老了》、《感恩的心》，以及鳳飛飛的《心肝寶貝》。也有七十幾歲的長者要照顧九十幾歲的父母，所以這次特別挑選了《心肝寶貝》這首曲子，並安排兒童歌手蔡昀臻來演唱，希望藉此描繪出長者們照顧高齡父母時，把他們當心肝寶貝的過程與心境。