《2024遠見高峰會》AI掀新能源風潮 台達靠「一條龍」服務搶攻儲能商機

全球電源供應器龍頭台達電，靠著提供一條龍解決方案，奠定在儲能產業的地位。圖右為台達電能源基礎設施事業群總經理李延庭。（圖／遠見雜誌提供）

新能源與儲能議題在AI 熱潮下，格外受到各界關注，全球電源供應器龍頭台達電，靠著提供一條龍解決方案，奠定在儲能產業的地位。

AI產業大爆發，全球亦掀起一股興建資料中心的狂潮，在這其中受到矚目的，不只有AI軟、硬體供應鏈 ，也連帶使電力、儲能議題受到各界高度關注。

身為全球電源供應器龍頭的台達電，堪稱是此浪潮下，受惠層面最廣的科技廠之一。除了通吃AI伺服器電源、散熱零組件與解決方案等商機，內部蹲馬步十多年的能源相關事業，也在各界愈加重視能源的此刻，逐漸發酵。

「台達應該是全世界唯一能做端到端解決方案的業者！」今年初甫上任的台達能源基礎設施暨工業解決方案總經理李延庭，坐在台達中壢五廠會議室接受《遠見》專訪時，強調自家優勢。

一條龍整合，提供客製化解決方案

李延庭解釋，AI一來使耗電量變大，二來負載變動較大，從電網到資料中心、再到晶片用電端整段電力系統，會需要經過多次電壓轉換，此時上、中、下游能否完美「整合」，成了攸關成敗的關鍵。

「國際大廠像施耐德、ABB、伊頓，大概都只聚焦在其中一段、瞄準標準品開發，但台達有長達50年電源的基礎，又擅長客製化。」李延庭指出，透過整合內部都在研究「電力」的資通訊基礎設施事業群、電源事業群，讓台達有了提供一條龍服務的底氣，其中台達有實力自製的功率調節器（PCS, Power Conditioning System）扮演重要角色。

這項優勢，不只在AI資料中心得以發揮，包括在大型儲能廠、企業端、家用 / 社區端都相當重要。

李延庭說明，因未來電網複雜性愈來愈高、得併網運行，此時如何和周邊電網進行搭配就相當挑戰。他以台達曾經手建置的國外太陽能案場為例，當時該地因假日時發電量供過於求，控制中心指令一下、太陽能就得暫停供電。此時便相當考驗設備能否抵抗瞬間的能量衝擊，也因此，國外客戶會愈加仰賴台達的一條龍優勢、做好全面性的評估。

在台灣，台電是台達長期的合作伙伴，成功合作案例包含2018年台電高雄永安光電廠、2020年台電金門夏興電廠等的儲能系統，還曾吸引國外客戶前來觀摩。而在台電於2023年至2024年執行的「區域電網儲能計畫」案中，台達更拿下七成微電網儲能系統標案。

企業電力自發自用成趨勢，工商型儲能有商機

另一方面，隨著2050淨零碳排的大限在前，企業自發自用取得電力也將成為趨勢。李延庭舉例，去年PCB大廠欣興電子斥資40億、將與美國最大燃料電池製造商Bloom Energy於五年內合作打造600kW氫能燃料發電系統，在在顯示這是大勢所趨，「供應鏈遲早非做不可。」

這自然也成為台達的大好商機。比如，在南部從事化學溶劑回收處理的三新實業，便自2022年啟用台達工商型儲能系統，讓太陽能可供應約40%工廠用電，並成功將廠區契約容量從600kW調降至400kW。

至於家用 / 社區用，台達則瞄準歐美市場，提供結合太陽光電、儲能系統與電動車充電樁的「光充儲解決方案」，目前已出貨至各地。

值得一提的是，由於目前電動車皆為單向充電，若要將車子中的電放出來供家用，則需借助所費不貲的雙向直流 / 交流轉換器。李延庭透露，台達內部已在研發全新的轉接技術，有望在2027、2028年左右推出，將雙向供電的成本大幅降低，「全世界沒有一家同時做這樣的東西。」

集團力量打群架，下一步投資 氫能

除了硬體，軟體同等重要，台達能源基礎設施暨工業解決方案事業群副總經理徐瑞源分享，台達的能源管理系統Delta Grid有助於偵測使用者行為、即時提出調整，及避免火災等損害、提高安全性，如今再加入AI控制器後，還能精準監控海外總部的能耗、執行遠端修復等。

當然，技術得以成形、解決方案得以落地的背後，還仰賴著整個集團在人才、生產基地上的完整布局。

目前台達儲能事業海外市場主要包括歐、美、日，並將在今年進一步拓展東南亞和澳洲市場。李延庭指出，目前儲能相關設備都仍在台灣生產，但未來無論中國、泰國、印尼、美洲、斯洛伐克等地的工廠，都可彈性依據客戶及政府政策要求進行生產，這正是台達最大的資產。

集團的力量，也正催生出新型態的商業模式。去年2月份，台達旗下子公司「台達能源」正式成立，提供綠電轉供、綠電匹配、提供減碳諮詢服務等，有望助中小企業減輕在節能領域的重資本投資。

發展再生能源成為大勢，對李延庭而言，雖然充滿挑戰、但亦有無限商機。「『氫』是下一個未來，是能源解決方案的下一步，台達已經在投資了，」今年年初，台達與英國氫能公司Ceres Power簽訂氫能源電池堆技術移轉及授權合約，促進台灣本土氫能研發能量，李延庭也看好，這將為台達未來在能源事業的發展上，再邁進一大步。