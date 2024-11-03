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籲「增氣要拆煤」 盧秀燕喊話中央：要顧缺電和國安

台灣新聞組／台中3日電
台中市長盧秀燕日前針對環境部通過台中火力電廠二期新增燃氣機組環評案，痛批環境部護航汙染、應該降格。（本報資料照片）
台中市長盧秀燕日前針對環境部通過台中火力電廠二期新增燃氣機組環評案，痛批環境部護航汙染、應該降格。（本報資料照片）

中火環評通過再掀爭議，台中市長盧秀燕昨(2日)表示，中火只增不減，變成世界最大電廠，顯示台灣有缺電問題，亂糟糟的能源政策，汙染空氣，能源過度集中危害國家安全，易引起敵人攻擊，請中央慎思，短期內找出增氣拆煤方法，並向全台宣布。

本報系聯合報報導，盧秀燕強調，這不只是中部人的問題，中市府正研究提起行政訴訟，雖然從大法官作為可看出來，對司法系統不樂觀、沒信心，但必要的程序還是要走。

針對環境部承諾會監督中火減排、減汙，盧秀燕說，到現在為止沒有看到具體結論，沒有白紙黑字的承諾。國安上位計畫「能源必須分散」，中火增氣計畫兩期增設六部燃氣機組，再加上十部燃煤機組，能源過度集中，易引起敵人攻擊，當電力設施被破壞，台灣安全會受影響。

盧秀燕說，中火一期新增燃氣計畫，市府立場為「增一氣拆一煤」，空汙才會減少，二期計畫增加四部燃氣機組，卻沒有減煤。盧秀燕要求，應比照一期「增氣要拆煤」，不能只增不減，否則中火將成全世界最大電廠。中火只增不減，顯示國家有缺電問題，請中央一定要慎思，不要傷害中部人的肺，也不要傷害國家安全。

台北中國時報報導，民眾黨立委麥玉珍2日發聲力挺盧秀燕，她說，中火已是全國汙染量和碳排放量最高的電廠，若再增加4部燃氣機組，卻未減少燃煤機組，無疑將讓中火一躍成為全球最大的火力發電廠，這種不名譽的世界第一，對中部居民來說是難以承受的負擔與惡夢。她呼籲，環境部不要成為破壞環境的元凶、配合執政黨的打手，請立即提出具體、有效的減排措施，才能真正重視中部人民的健康權，不要再讓中部地區成為中央錯誤能源政策的犧牲品。

　據報導，國民黨副發言人康晉瑜昨也指出，台中市並未反對燃氣機組增建，僅是卑微要求在增建同時必須拆除原有的燃煤機組。民進黨卻將阻礙台灣能源發展的惡名嫁禍到台中人頭上，而當過台中市市長的林佳龍及王義川、卓冠廷等人依舊神隱，不為台中市民發聲，顯見民進黨政府心中沒有人民。

盧秀燕 民進黨 國民黨

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