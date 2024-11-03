籲「增氣要拆煤」 盧秀燕喊話中央：要顧缺電和國安
中火環評通過再掀爭議，台中市長盧秀燕昨(2日)表示，中火只增不減，變成世界最大電廠，顯示台灣有缺電問題，亂糟糟的能源政策，汙染空氣，能源過度集中危害國家安全，易引起敵人攻擊，請中央慎思，短期內找出增氣拆煤方法，並向全台宣布。
本報系聯合報報導，盧秀燕強調，這不只是中部人的問題，中市府正研究提起行政訴訟，雖然從大法官作為可看出來，對司法系統不樂觀、沒信心，但必要的程序還是要走。
針對環境部承諾會監督中火減排、減汙，盧秀燕說，到現在為止沒有看到具體結論，沒有白紙黑字的承諾。國安上位計畫「能源必須分散」，中火增氣計畫兩期增設六部燃氣機組，再加上十部燃煤機組，能源過度集中，易引起敵人攻擊，當電力設施被破壞，台灣安全會受影響。
盧秀燕說，中火一期新增燃氣計畫，市府立場為「增一氣拆一煤」，空汙才會減少，二期計畫增加四部燃氣機組，卻沒有減煤。盧秀燕要求，應比照一期「增氣要拆煤」，不能只增不減，否則中火將成全世界最大電廠。中火只增不減，顯示國家有缺電問題，請中央一定要慎思，不要傷害中部人的肺，也不要傷害國家安全。
台北中國時報報導，民眾黨立委麥玉珍2日發聲力挺盧秀燕，她說，中火已是全國汙染量和碳排放量最高的電廠，若再增加4部燃氣機組，卻未減少燃煤機組，無疑將讓中火一躍成為全球最大的火力發電廠，這種不名譽的世界第一，對中部居民來說是難以承受的負擔與惡夢。她呼籲，環境部不要成為破壞環境的元凶、配合執政黨的打手，請立即提出具體、有效的減排措施，才能真正重視中部人民的健康權，不要再讓中部地區成為中央錯誤能源政策的犧牲品。
據報導，國民黨副發言人康晉瑜昨也指出，台中市並未反對燃氣機組增建，僅是卑微要求在增建同時必須拆除原有的燃煤機組。民進黨卻將阻礙台灣能源發展的惡名嫁禍到台中人頭上，而當過台中市市長的林佳龍及王義川、卓冠廷等人依舊神隱，不為台中市民發聲，顯見民進黨政府心中沒有人民。
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