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沒保留草間彌生作品 桃園地景藝術節熱度降 將改雙年展

記者陳俊智／桃園3日電
當年桃園首屆地景藝術節邀請到多名國際知名藝術家參展，霍夫曼的黃色小鴨吸睛，現場人潮爆滿。(本報資料照片)
當年桃園首屆地景藝術節邀請到多名國際知名藝術家參展，霍夫曼的黃色小鴨吸睛，現場人潮爆滿。(本報資料照片)

桃園地景藝術節舉辦11屆，總計花費台幣5.8億元(約1800萬美元)，但議員發現，最初2屆每年破200萬參觀人次，後來熱度就下滑；首屆曾邀來名家草間彌生參展未保留作品，難延續文化觀光力道。文化局表示，地景藝術節將轉型雙年展，由策展人投入提高品質。

桃園地景藝術節首屆2013登場，靠著知名藝術家霍夫曼的放大版黃色小鴨打出名聲，當年有245萬參觀人次，隔年霍夫曼的巨大月兔也廣受好評，吸引250萬人，2015年取消裝置藝術展，改以論壇舉行，人氣就下滑，2016年恢復裝置藝術展只有90萬人參觀，近年多在120萬到170萬人。

議員許家睿指出，近幾年地景藝術節由文化局各科室在各地區輪辦，雖展現創意，缺乏核心主題與架構，難有深刻印象，建議改由策展人主導，延長展覽時間；好的作品應設法留存，像草間彌生在日本直島的南瓜雕塑，已成當地地標，她的作品「生命的足跡」曾在新屋埤塘展出，可惜活動結束就撤除。

議員李柏坊表示，地景藝術節各地輪辦，民眾每年查地點，難留下深刻印象，不如找適合的永久場地，可借鏡宜蘭童玩節，只要知道何時舉行，就知道去哪裡參加，如此才能累積知名度與聲量，以免投入的資源、預算付諸流水。

文化局長邱正生表示，地景藝術節明年起，將調整成為雙年展，由專業策展人成立專案辦公室，進行前期選址調查研究，定位桃園獨特地景地貌，再確定主題，後年展示成果。

文化局補充，草間彌生作品礙於經費有限，當時未提出永久授權，地景作品受材質所限，不見得每件都能長期留存，但未來好作品會設法留住，讓藝術品帶動城市文化觀光；今年大受好評的「龜吉拉」竹編作品，將續留憲光二村，製作團隊負責保養維護，相關費用依需求支付。

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